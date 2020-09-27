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Марш в Минске завершился у станции метро "Уручье", начались задержания 

27.09.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Традиционный воскресный марш протеста в Минске завершился около 18.50 возле конечной станции первой линии метрополитена "Уручье". Он проходил под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".

Марш в Минске завершился у станции метро "Уручье", начались задержания 

Шествие продолжалось более четырех часов, начавшись от стелы на пересечении проспектов Победителей и Машерова. 

Когда участники стали расходиться небольшими группами, силовики начали задержания возле торгового центра "Спектр" напротив станции. Там стояли несколько микроавтобусов и автомобиль ГАИ с проблесковым сигналом.

Станция "Уручье" и соседняя "Борисовский тракт" в 19.13 возобновили работу.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционный воскресный марш протеста в Минске завершился около 18.50 возле конечной станции первой линии метрополитена "Уручье". Он проходил под лозунгом "Народная...
 
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