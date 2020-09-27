Традиционный воскресный марш протеста в Минске завершился около 18.50 возле конечной станции первой линии метрополитена "Уручье". Он проходил под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".





Шествие продолжалось более четырех часов, начавшись от стелы на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

Когда участники стали расходиться небольшими группами, силовики начали задержания возле торгового центра "Спектр" напротив станции. Там стояли несколько микроавтобусов и автомобиль ГАИ с проблесковым сигналом.

Станция "Уручье" и соседняя "Борисовский тракт" в 19.13 возобновили работу.