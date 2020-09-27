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Более 230 человек задержано 27 сентября в Беларуси

27.09.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным правозащитников на 21:30, сегодня в Минске и других городах, где проходили марши «Народная инаугурация», задержано более 230 человек.

Более 230 человек задержано 27 сентября в Беларуси

Среди них журналисты — главный редактор портала newgrodno.by Игорь Ремзик (Бубликов), корреспондент-оператор СМИ «Спектр» Артур Погосян, журналист сайта «Могилевский регион 6tv.by» Владимир Лапцевич, журналистка портала TUT.by Ольга Комягина (отпущена), Эдвард Дмуховский (Гродно), гродненский фотокорреспондент TUT.by Екатерина Гордеева (отпущена).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данным правозащитников на 21:30, сегодня в Минске и других городах, где проходили марши
 
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