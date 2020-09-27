|
Более 230 человек задержано 27 сентября в Беларуси
Источник материала: Навiны
По
Среди них журналисты — главный редактор портала newgrodno.by Игорь Ремзик (Бубликов), корреспондент-оператор СМИ «Спектр» Артур Погосян, журналист сайта «Могилевский регион 6tv.by» Владимир Лапцевич, журналистка портала TUT.by Ольга Комягина (отпущена), Эдвард Дмуховский (Гродно), гродненский фотокорреспондент TUT.by Екатерина Гордеева (отпущена).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным правозащитников на 21:30, сегодня в Минске и других городах, где проходили марши
|
Свежие газеты
Архив (Разное)