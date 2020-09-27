От стелы до Уручья. Очередной марш под национальными флагами прошел в Минске

Проходившая 27 сентября под лозунгом «Народная инаугурация настоящего президента» акция в столице собрала десятки тысяч участников.





Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен прошел. Люди по всей стране требовали отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

С утра 27 сентября в центр Минска была стянута милицейская и военная техника, наблюдалось скопление силовиков — в частности, на площади Победы и возле стелы «Минск — город-герой». Площадь Независимости — в металлическом ограждении, территория вокруг стелы по периметру огорожена колючей проволокой. Здесь же, возле гостиницы «Планета», по информации БелаПАН, был замечен командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

















Проспект Победителей от улицы Орловской в сторону стелы был перекрыт. «По техническим причинам» не работали рестораны KFC и «Бургер кинг» на улице Немига, а также «Макдональдс» на Фрунзенской. Кроме того были закрыты семь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига» и «Фрунзенская», поезда на этих станциях не останавливались.

С утра телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о превентивных задержаниях в разных местах города.

Несмотря на усилия силовиков, участникам марша удалось собраться, и многотысячная колонна демонстрантов вышла на проезжую часть проспекта Победителей.

Возле стелы «Минск — город-герой» снова был установлен громкоговоритель, милиция предупреждала собравшихся о незаконности акции и просила людей «проявить благоразумие» и разойтись — иначе к ним будет применена физическая сила и спецсредства. Демонстранты в ответ хлопали и скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!».

































Когда людей собралось несколько десятков тысяч, участники марша двинулись от стелы по проспекту Машерова. Достигнув перекрестка с улицей Богдановича, дорогу в направлении проспекта Независимости им перекрыли машины ГАИ. Группа молодых людей оторвалась от колонны и резко побежала в направлении гаишников, те быстро уехали.

Демонстранты повернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Они скандировали «Жыве Беларусь!» и «Света — наш президент!» Дальше колонна по улице Сурганова вышла к проспекту Независимости, в этот момент хвост шествия только что миновал площадь Бангалор.

































В 17 часов была закрыта еще одна станция метро — «Академия наук». Таким образом, на то время не работало уже восемь станций подземки — в 13:15 были закрыты «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Немига» и «Фрунзенская». Как сообщал телеграм-канал метрополитена, станции были закрыты на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливались.

Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в направлении Уручья.













































Около 19:00 акция завершилась у станции метро «Уручье», шествие продолжалось более четырех часов.

Когда участники стали расходиться небольшими группами, силовики начали задержания возле торгового центра «Спектр» напротив станции. Там стояли несколько микроавтобусов и автомобиль ГАИ со включенным проблесковым сигналом.

















Через десять минут после завершения марша в Минске возобновилась работа мобильного интернета, пропускная способность которого была снижена в течение четырех с половиной часов. Ухудшение качества услуги передачи данных происходит каждое воскресенье во время акций протеста по требованию «уполномоченных государственных органов», которые рассчитывают тем самым помешать протестующим координировать свои действия.

Марш «Народная инаугурация» прошел также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Солигорске, Бобруйске, Жодино, Лиде, Кобрине, Барановичах, Волковыске, Жабинке. В Гомеле в отношении мирных демонстрантов силовики применили газ и стреляли в воздух .

Правозащитный сайт spring96.org публикует список задержанных сегодня по всей стране во время марша и превентивно. По состоянию на 21:00 в этом списке было почти 230 фамилии.

Фото Сергея Сацюка и Андрея Шавлюго