Шапито дня: Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник материала: KYKY

Главу ЦИК Лидию Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделал читатель KYKY Артем (имя изменено по его просьбе), который и поделился этим с редакцией, а также описал последовательность своих действий.

Читатель зашел на сайт Норвежского Нобелевского комитета, отвечающего за присуждение премии мира, и заполнил онлайн-форму для подачи заявки. Первым делом эта форма требует внесения личной информации того, кто предлагает претендента на премию, поскольку таким правом обладают не все – а, например, члены Международного суда в Гааге, ректоры вузов и некоторые другие люди. Поэтому Артем, с его слов, вписал в форму данные ректора одного из гомельских университетов – эту информацию он увидел на сайте вуза. Чуть позже читатель понял, что можно было не заморачиваться и вносить выдуманные данные: их подлинность проверят много позже.

Отправив заполненную анкету «о себе», Артем получил сообщение о том, что ему дали доступ к электронной форме номинации на Нобелевскую премию мира – с тем условием, что он не врал, когда рассказывал о себе. Так начался этап непосредственной регистрации выдвиженца на премию. Артем ввел запрашиваемую информацию о кандидате (Ермошиной) и обоснование (на английском), почему именно она достойна Нобелевской премии мира. Так обоснование звучит по-русски:

«67-летняя глава ЦИК Лидия Ермошина – национальный герой для 97% беларусов. Она известна всему миру своей борьбой за права женщин, особенно домохозяек. Вот уже 23 года, несмотря на все угрозы и преследования со стороны маргинальной прослойки беларуского общества, она стойко несет свою службу, бережно защищает голоса избирателей от кражи и самозабвенно помогает беларусам самим выбирать своего лидера. Лидия Ермошина – воплощение мудрости, неподкупности, преданности и безграничной любви к своему народу. В этом году она добилась того, что сотни тысяч граждан Беларуси вновь нашли смысл жизни. Благодаря объявленным ею результатам выборов президента и последовавших за этим событиям, многие люди поняли, что дожили до лета 2020 года не зря».

Отправив и эту анкету нажатием кнопки внизу экрана, наш читатель увидел текст: «Спасибо за вашу номинацию». О том, что процедура выполнена успешно, Артему сказали и в письме, которое поступило ему на электронную почту. Редакция KYKY, в свою очередь, поздравляет Лидию Ермошину с выдвижением на Нобелевскую премию мира: тяжело представить себе человека, который заслуживал бы этой награды больше, чем глава беларуской ЦИК.

Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram. Подпишитесь !