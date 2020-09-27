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Шапито дня: Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира
Источник материала: KYKY>
Главу ЦИК Лидию Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделал читатель KYKY Артем (имя изменено по его просьбе), который и поделился этим с редакцией, а также описал последовательность своих действий.
Читатель зашел на
Отправив заполненную анкету «о себе», Артем получил сообщение о том, что ему дали доступ к электронной форме номинации на Нобелевскую премию мира – с тем условием, что он не врал, когда рассказывал о себе. Так начался этап непосредственной регистрации выдвиженца на премию. Артем ввел запрашиваемую информацию о кандидате (Ермошиной) и обоснование (на английском), почему именно она достойна Нобелевской премии мира. Так обоснование звучит по-русски:
«67-летняя глава ЦИК Лидия Ермошина – национальный герой для 97% беларусов. Она известна всему миру своей борьбой за права женщин, особенно домохозяек. Вот уже 23 года, несмотря на все угрозы и преследования со стороны маргинальной прослойки беларуского общества, она стойко несет свою службу, бережно защищает голоса избирателей от кражи и самозабвенно помогает беларусам самим выбирать своего лидера. Лидия Ермошина – воплощение мудрости, неподкупности, преданности и безграничной любви к своему народу. В этом году она добилась того, что сотни тысяч граждан Беларуси вновь нашли смысл жизни. Благодаря объявленным ею результатам выборов президента и последовавших за этим событиям, многие люди поняли, что дожили до лета 2020 года не зря».
Отправив и эту анкету нажатием кнопки внизу экрана, наш читатель увидел текст: «Спасибо за вашу номинацию». О том, что процедура выполнена успешно, Артему сказали и в письме, которое поступило ему на электронную почту. Редакция KYKY, в свою очередь, поздравляет Лидию Ермошину с выдвижением на Нобелевскую премию мира: тяжело представить себе человека, который заслуживал бы этой награды больше, чем глава беларуской ЦИК.
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Главу ЦИК Лидию Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделал читатель KYKY Артем (имя изменено по его просьбе), который и поделился этим с редакцией, а...
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