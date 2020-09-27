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8 важных советов для тех, кто ездит в дождь на машине

28.09.2020 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Автомобильная поездка в ливень — сложная задача для новичка и опытного водителя. Плохая видимость, слабая сцепка с дорогой и другие условия становятся причинами некомфортного вождения и даже ДТП. Редакция TAM.BY составила краткий список советов о том, как ездить в дождь на машине, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Подумайте — стоит ли ехать?

Если за окном ливень или град и видимость снижена до 10 метров, задумайтесь: разумно ли сегодня садиться за руль? Когда есть возможность, останьтесь дома или воспользуйтесь общественным транспортом.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Руководствуйтесь правилом «не вижу — не еду»: если в пути застал сильный дождь, постепенно снижайте скорость. В критической ситуации прижмитесь к обочине, включите аварийку и переждите непогоду.

Проверяйте дворники

Регулярно проверяйте, в каком состоянии дворники, насколько истерлись щетки, вспомните — когда меняли их в последний раз. Если на стекле остаются разводы, то видимость будет снижаться, уровень безопасности движения станет под вопросом. Рекомендуется менять комплект хотя бы раз в год.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Следите за покрышками

Занявшись вопросом, как ездить в дождь на машине, проверьте состояние покрышек. Остаточная высота протектора должна быть от 1,6 миллиметров. Лысая резина сыграет злую шутку: шина не обеспечит нормальное сцепление с дорогой, что приведет к скольжению и невозможности экстренной остановки.

Современные покрышки оснащены индикатором износа, то есть выступами или цифрами на протекторе. Заметили истирание — срочно в шиномонтаж.

Включайте оптику

Даже при малом количестве осадков включенный ближний свет повышает видимость на дороге. А вот мощности противотуманок или дневных ходовых огней будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность движения. Не рекомендуется полагаться на электронику вроде датчика освещенности, который в сложных метеоусловиях может работать некорректно.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Избегайте аквапланирования

Аквапланированием называют эффект, возникающий при движении автомобиля по мокрой дороге на большой скорости и заносе в водяной клин. Транспорт становится неуправляемым и уязвимым к возможной аварии. Чтобы избежать эффекта, снижайте скорость. Если аквапланирование все-таки случилось, крепко обхватите руль и плавно жмите на тормоз (важно не допускать резкого торможения, чтобы не ухудшить ситуацию).

Отключайте круиз-контроль

Функция полезная, но только при поездке вне экстремальных погодных условий. Если в дождь включен круиз-контроль, автоматика будет стараться повышать скорость до оптимальной, как ей кажется, величины. Как результат — аквапланирование. При вождении в сложных условиях, полагайтесь на человеческое восприятие, а не компьютер.

Соблюдайте двойную дистанцию

Опытные автовладельцы знают, собираясь ездить в дождь на машине, увеличивают дистанцию на дороге. Это связано с тем, что тормозной путь на мокром полотне удлиняется.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Два важных «нельзя»

Если собираетесь за руль, когда погода разыгралась не на шутку, запомните два «нельзя»:

  • Заезжать в лужу. В городе это может обернуться наездом на открытый канализационный люк, за городом — столкновением с ловушкой типа глубокой ямы.
  • Проезжать лужу на скорости. Начали движение — продолжайте в умеренном темпе, иначе столкнетесь с аквапланированием, зальете воздухозаборник, а еще окатите грязью прохожих и соседние автомобили.

Хотите запомнить, как ездить в дождь на машине — передвигайтесь осторожно. Берегите себя и окружающих!

 
 
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Автомобильная поездка в ливень - сложная задача для новичка и опытного водителя. Плохая видимость, слабая сцепка с дорогой и другие условия становятся причинами...
 
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