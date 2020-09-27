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Как выбрать плинтус для пола, который впишется в дизайн вашего интерьера
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Материал для плинтуса
В поиске «того самого» изделия потребитель в первую очередь интересуется, как выбрать цвет плинтуса и какой материал предпочтителен больше всего. Правильное решение — заранее ознакомиться с материалами, представленными на строительном рынке.
Сегодня покупателю доступны плинтусы из: дерева (для пола из паркетной доски, массива, ламината), ПВХ (для плитки, ковролина, линолеума, ламината), МДФ и шпона (для ламината и паркета), а также керамики — для пола из керамической плитки.
Как выбрать цвет плинтуса
Популярный способ определить, как выбрать напольный плинтус, — подобрать материал в цвет покрытия. Этот вариант подходит для тех, кто не уверен в собственных дизайнерских решениях. Второй способ — найти плинтус в тон стен: выбирать советуем после высыхания штукатурки и краски (или покупки обоев), иначе прогадаете с оттенком.
Также цвет плинтуса допустимо выбирать в тон дверного полотна: это эффективно, когда нужно вписать дверь, не сочетающуюся с оттенком стен. Ширина планок при этом равняется ширине наличников.
Чтобы выбрать цвет плинтуса по контрасту — предварительно изучите таблицу сочетания цветов, чтобы дизайн не получился вычурным (если не стремитесь к стилю китч, конечно!).
Как определить размер
Классические модели имеют высоту по стене от 2 до 15 см. Решая, как выбрать напольный плинтус, исходя из площади и высоты помещения, воспользуйтесь следующими правилами.
В маленьких комнатах с низким потолком (до 2,5 м) устанавливайте небольшие плинтусы — высотой до 3−5 см. Они не будут визуально скрадывать свободное пространство. В «средних» помещениях, где потолок достигает до 2,7 м, допустимы плинтусы высотой по стене 4−7 см.
Просторные комнаты с высокими потолками можно использовать отделочные материалы высотой от 8 см и выше. Причем в последнем случае не менее важен момент, как выбрать цвет плинтуса: желательно найти модель, контрастную цвету стены или в цвет пола.
Сочетание с интерьером
Решая вопрос, как выбрать напольный плинтус, учитывайте дизайн интерьера помещения.
Как выбрать напольный плинтус: 5 экспресс-советов
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