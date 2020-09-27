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Как выбрать плинтус для пола, который впишется в дизайн вашего интерьера

28.09.2020 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Казалось бы, плинтус — это настолько простой напольный элемент, что с выбором проблем не возникает. На самом деле при незнании, как выбрать плинтус для пола, можно «расстроить» стиль интерьера и поставить под вопрос комфорт помещения. Редакция TAM.BY делится полезными советами, которые помогут не допустить ошибок.

Содержание:

♦ Материал для плинтуса
♦ Как выбрать цвет плинтуса
♦ Как определить размер
♦ Сочетание с интерьером
♦ Как выбрать напольный плинтус: 5 экспресс-советов

Материал для плинтуса


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В поиске «того самого» изделия потребитель в первую очередь интересуется, как выбрать цвет плинтуса и какой материал предпочтителен больше всего. Правильное решение — заранее ознакомиться с материалами, представленными на строительном рынке.

Сегодня покупателю доступны плинтусы из: дерева (для пола из паркетной доски, массива, ламината), ПВХ (для плитки, ковролина, линолеума, ламината), МДФ и шпона (для ламината и паркета), а также керамики — для пола из керамической плитки.

Как выбрать цвет плинтуса


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Популярный способ определить, как выбрать напольный плинтус, — подобрать материал в цвет покрытия. Этот вариант подходит для тех, кто не уверен в собственных дизайнерских решениях. Второй способ — найти плинтус в тон стен: выбирать советуем после высыхания штукатурки и краски (или покупки обоев), иначе прогадаете с оттенком.

Также цвет плинтуса допустимо выбирать в тон дверного полотна: это эффективно, когда нужно вписать дверь, не сочетающуюся с оттенком стен. Ширина планок при этом равняется ширине наличников.

Чтобы выбрать цвет плинтуса по контрасту — предварительно изучите таблицу сочетания цветов, чтобы дизайн не получился вычурным (если не стремитесь к стилю китч, конечно!).

Как определить размер


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Классические модели имеют высоту по стене от 2 до 15 см. Решая, как выбрать напольный плинтус, исходя из площади и высоты помещения, воспользуйтесь следующими правилами.

В маленьких комнатах с низким потолком (до 2,5 м) устанавливайте небольшие плинтусы — высотой до 3−5 см. Они не будут визуально скрадывать свободное пространство. В «средних» помещениях, где потолок достигает до 2,7 м, допустимы плинтусы высотой по стене 4−7 см.

Просторные комнаты с высокими потолками можно использовать отделочные материалы высотой от 8 см и выше. Причем в последнем случае не менее важен момент, как выбрать цвет плинтуса: желательно найти модель, контрастную цвету стены или в цвет пола.

Сочетание с интерьером


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Решая вопрос, как выбрать напольный плинтус, учитывайте дизайн интерьера помещения.

  • Классика. Классическому стилю подойдет высокий плинтус из МДФ или натурального дерева с рельефом. Приятно смотрятся изделия темных древесных оттенков, в некоторых случаях — белых тонов.
  • Минимализм. Желательно выбрать простой плинтус без рисунка или с минимальным рельефом. Обычно это белый или другие светлые оттенки в сочетании с МДФ, пластиком, металлом или древесиной.
  • Кантри. Стоит присмотреть деревянный плинтус: все-таки экологичность — основа стиля кантри.
  • Хай-тек. Если нужно понять, как выбрать плинтус для полав интерьере хай-тек, придерживайтесь простому правилу: ищите блестящие с металлическим отливом модели. Материал может быть МДФ либо пластик.
  • Модерн. Стилю модерн подходит металл так же удачно, как и пластиковый гибкий плинтус.

Как выбрать напольный плинтус: 5 экспресс-советов


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • При скромном бюджете выбирайте плинтус из МДФ или пластика.
  • Плинтус из натурального дерева, МДФ и ЛДФ не требуют окрашивания, поскольку и так смотрятся симпатично.
  • Для ванной комнаты выбирайте пластиковые или керамические изделия, которые не боятся влаги.
  • В комнатах с колоннами, нишами и непрямыми стенами устанавливайте гибкие ПВХ-материалы.
  • Рекомендуем приобретать плинтус с кабель-каналом, позволяющим скрыть коммуникации, проходящие через комнаты.

Убедившись, как выбрать плинтус для пола, вы сможете самостоятельно приобрести материал, посещая магазин стройматериалов в Минске, будучи уверенным в удачной покупке.

 
Теги: Минск
 
 
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