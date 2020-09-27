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Лукашенко через пресс-секретаря ответил Макрону

28.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Шкловский пенсионер через своего пресс-секретаря передал ответ президенту Франции Эммануэлю Макрону на предложение добровольной уйти в отставку.

Как сообщалось, Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche предложил Лукашенко добровольной уйти в отставку.

"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», - дословно «передала слова» Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе. Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп», - сказала пресс-секретарь Лукашенко.

«Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало. И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - и это тоже якобы сказал Лукашенко.

Вот есть сомнения, что шкловскому пенсионеру вообще рассказали об этом интервью.

 
Теги: Минск
 
 
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Шкловский пенсионер через своего пресс-секретаря передал ответ президенту Франции Эммануэлю Макрону на предложение добровольной уйти в отставку.
 
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