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МВД: нагрузка на правоохранителей из-за протестов возросла

28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Нагрузка на белорусские службы и подразделения МВД Беларуси выросла из-за несанкционированных акций протеста, которые продолжаются в стране, заявил исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.

"Защита граждан и их интересов остается основной задачей органов внутренних дел. Но с учетом общеполитических событий в стране, конечно, мы вынуждены обеспечивать охрану общественного порядка. В разы в последнее время выросла нагрузка на абсолютно все службы и подразделения. В этой связи нам приходится работать в более сложных, особых условиях", - сообщил Свирид в интервью телеканалу ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он отметил, правоохранительные органы фиксируют рост преступлений – убийств, нанесений тяжких телесных повреждений, разбоев, а также противоправных действий в сфере высоких технологий.

"Мы, исходя из нашей деятельности, связанной с обеспечением общественного порядка, в полной мере не можем решать те задачи, которые стоят перед нами ежедневно – перед подразделениями уголовного розыска, перед другими подразделениями органов внутренних дел", - подчеркнул Свирид.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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В стране зафиксирован рост преступлений, в частности убийств, разбоев, а также противоправных действий в сфере высоких технологий.
 
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