Автопробег в поддержку Лукашенко прошел в Минске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автопробег в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошел в воскресенье в Минске под лозунгом "За мир, стабильность и безопасность".

Участники акции собрались у аквапарка "Лебяжий". Многие из них прикрепили государственные флаги Беларуси к своим автомобилям.

На головной машине были прикреплены колонки, откуда играла патриотическая музыка.

Завершился автопробег у историко-культурного комплекса "Линия Сталина", который создавался к шестидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию освещали журналисты государственных телеканалов.

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