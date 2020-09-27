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Автопробег в поддержку Лукашенко прошел в Минске - видео
28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Автопробег в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошел в воскресенье в Минске под лозунгом "За мир, стабильность и безопасность".
Участники акции собрались у аквапарка "Лебяжий". Многие из них прикрепили государственные флаги Беларуси к своим автомобилям.
На головной машине были прикреплены колонки, откуда играла патриотическая музыка.
Завершился автопробег у историко-культурного комплекса "Линия Сталина", который создавался к шестидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.
Акцию освещали журналисты государственных телеканалов.
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Мероприятие в поддержку действующего президента прошло под слоганом "За мир, стабильность и безопасность". Смотрите на видео, как это было.
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