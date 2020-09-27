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Автопробег в поддержку Лукашенко прошел в Минске - видео

28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Автопробег в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошел в воскресенье в Минске под лозунгом "За мир, стабильность и безопасность".

© Sputnik
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Участники акции собрались у аквапарка "Лебяжий". Многие из них прикрепили государственные флаги Беларуси к своим автомобилям.

На головной машине были прикреплены колонки, откуда играла патриотическая музыка.

Завершился автопробег у историко-культурного комплекса "Линия Сталина", который создавался к шестидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию освещали журналисты государственных телеканалов.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мероприятие в поддержку действующего президента прошло под слоганом "За мир, стабильность и безопасность". Смотрите на видео, как это было.
 
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