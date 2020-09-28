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Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?
Источник материала: Myfin
– На ушедшей неделе белорусский валютный рынок вернулся под влияние внешних валютных рынков.
Основной тенденцией этой недели на внешних рынках были рост доллара и снижение российского рубля. Так, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1850 до 1,1660, или на 1,6%.
При этом к российскому рублю подорожал и доллар, и евро.
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В Беларуси на минувшей неделе доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Продолжит ли доллар свой рост в октябре и каких курсов валют можно ожидать по...
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