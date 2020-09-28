Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?

– На ушедшей неделе белорусский валютный рынок вернулся под влияние внешних валютных рынков.

Основной тенденцией этой недели на внешних рынках были рост доллара и снижение российского рубля. Так, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1850 до 1,1660, или на 1,6%.

При этом к российскому рублю подорожал и доллар, и евро. Доллар к российскому рублю вырос с 75,0 до 76,9, или на 2,5%. Евро подорожал с 88,9 до 89,7 российского рубля, или на 0,8%.