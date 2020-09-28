﻿ Вкусно и просто. Гречневая каша с овощами и грибами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Гречневая каша с овощами и грибами

28.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Гречневая каша с овощами и грибами

Фото: namenu.ru

Ингредиенты

Крупа гречневая 1 стакан
Вода 2 стакана
Грибы 500 г
Лук 2 шт.
Морковь 1 шт.
Корень сельдерея по вкусу
Соль, перец молотый по вкусу
Масло растительное для жарки

Морковь и корень сельдерея натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками. Грибы —  крупными кусочками. Лесные грибы нужно предварительно отварить.

Гречневую крупу заливаем 2 стаканами кипятка, накрываем крышкой и готовим примерно 15–20 минут. 

Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем морковь и сельдерей, перемешиваем и жарим 5–7 минут. Солим и перчим по вкусу. Перекладываем овощи в миску. В этой же сковороде обжариваем грибы до готовности, солим и перчим. В готовую кашу добавляем грибы и овощи, перемешиваем. Приятного аппетита!

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ароматную, полезную и рассыпчатую кашу с грибами и овощами можно подавать на завтрак, обед или ужин всем, кто следит за своим здоровьем и питанием.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика