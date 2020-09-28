Вкусно и просто. Гречневая каша с овощами и грибами

Ингредиенты

Крупа гречневая 1 стакан Вода 2 стакана Грибы 500 г Лук 2 шт. Морковь 1 шт. Корень сельдерея по вкусу Соль, перец молотый по вкусу Масло растительное для жарки

Морковь и корень сельдерея натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками. Грибы — крупными кусочками. Лесные грибы нужно предварительно отварить.

Гречневую крупу заливаем 2 стаканами кипятка, накрываем крышкой и готовим примерно 15–20 минут.

Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем морковь и сельдерей, перемешиваем и жарим 5–7 минут. Солим и перчим по вкусу. Перекладываем овощи в миску. В этой же сковороде обжариваем грибы до готовности, солим и перчим. В готовую кашу добавляем грибы и овощи, перемешиваем. Приятного аппетита!