Вкусно и просто. Гречневая каша с овощами и грибами

Ингредиенты
|Крупа гречневая
|1 стакан
|Вода
|2 стакана
|Грибы
|500 г
|Лук
|2 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Корень сельдерея
|по вкусу
|Соль, перец молотый
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
Морковь и корень сельдерея натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками. Грибы — крупными кусочками. Лесные грибы нужно предварительно отварить.
Гречневую крупу заливаем 2 стаканами кипятка, накрываем крышкой и готовим примерно 15–20 минут.
Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем морковь и сельдерей, перемешиваем и жарим 5–7 минут. Солим и перчим по вкусу. Перекладываем овощи в миску. В этой же сковороде обжариваем грибы до готовности, солим и перчим. В готовую кашу добавляем грибы и овощи, перемешиваем. Приятного аппетита!