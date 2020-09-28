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Минское «Динамо» в матче с «Трактором» победило в чемпионате КХЛ пятый раз подряд
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккеисты минского «Динамо» в матче против челябинского «Трактора» одержали в
В пользу белорусской команды говорит и тот факт, что они выиграли в гостях. Минчане забили две безответные шайбы в первом периоде, однако во втором и третьем хозяева льда сравняли счет. Не выявил победителя и овертайм. Все решилось в серии штрафных бросков, когда вратарь динамовцев Доминик Фурх не пропустил ни одной шайбы. Победную точку поставил Артем Демков. Итог – 3:2 в пользу гостей.
Следующий матч минчане также проведут на выезде, их примет череповецкая «Северсталь».
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Выиграв со счетом 3:2 после серии буллитов, минчане вышли на второе место в Западной конференции, сравнявшись по очкам с петербургским СКА.
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