Минское «Динамо» в матче с «Трактором» победило в чемпионате КХЛ пятый раз подряд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккеисты минского «Динамо» в матче против челябинского «Трактора» одержали в чемпионате КХЛ пятую победу подряд и вышли на второе место в Западной конференции, сравнявшись по очкам с петербургским СКА, передает «МИР 24».

В пользу белорусской команды говорит и тот факт, что они выиграли в гостях. Минчане забили две безответные шайбы в первом периоде, однако во втором и третьем хозяева льда сравняли счет. Не выявил победителя и овертайм. Все решилось в серии штрафных бросков, когда вратарь динамовцев Доминик Фурх не пропустил ни одной шайбы. Победную точку поставил Артем Демков. Итог – 3:2 в пользу гостей.

Следующий матч минчане также проведут на выезде, их примет череповецкая «Северсталь».