В помощь бизнесу. Вызов на допрос: что делать и как себя вести

Если в отношении компании идет следствие, то ее представителей могут вызвать на допрос.



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О том, что делать руководству и персоналу в этом случае, Naviny.by рассказывает юрист фирмы Legaltax Егор Кравченко.

Следователь или другой работник правоохранительных органов может общаться с руководителем компании или ее сотрудниками в рамках или опроса, или допроса.

При опросе отвечать на вопросы необязательно — за это вы не несете ответственности. Тогда как допрос проводится по уголовному делу, которое уже возбуждено, и здесь действуют другие правила, которые установлены УПК .

Так, обязанность давать показания на допросе зависит от того, в качестве кого вас вызывают на допрос.

У подозреваемого/обвиняемого нет обязанности давать показания. Кроме того, у него нет ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний.

У потерпевшего/свидетеля есть обязанность давать показания, как и ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.

Помните, что даже если вас вызвали на допрос в качестве свидетеля/ потерпевшего и по закону вы обязаны отвечать на вопросы следователя, у вас есть право, гарантированное Конституцией, отказаться от дачи показаний против себя, членов своей семьи, близких родственников.

В таком случае привлечь вас к уголовной ответственности будет невозможно.

Справка. К близким родственникам относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также супруги.

В остальных случаях гражданина, вызванного на допрос как свидетеля или потерпевшего, могут привлечь к уголовной ответственности:

- по статье 402 УК — за отказ или уклонение от дачи показаний. Наказание в этом случае — штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест.

- по статье 401 УК — за дачу заведомо ложных показаний. Наказание здесь более серьезное — штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Рекомендуем, чтобы на допросе также присутствовал ваш адвокат.

Это необходимо вне зависимости от вашего статуса в рамках допроса.

Как вызывают на допрос

Обычно на допрос вызывают повесткой, но у сотрудников правоохранительных органов есть право использовать «другие средства связи». Например, вызвать вас на допрос звонком на городской или мобильный номер. Такое извещение будет считаться надлежащим.

На допрос можно не приходить, если вы просто обнаружили повестку в своем почтовом ящике. Никакой ответственности за это вы не несете.

Если же повестку вам вручил почтальон заказным письмом или лично сотрудник милиции, то вам придется расписаться в получении документа и явиться на допрос. Повестка может быть также вручена под расписку совершеннолетним членам вашей семьи, которые обязаны передать повестку вызываемому на допрос.

Обратите внимание на детали повестки — кто и в каком качестве вызывается, к какому должностному лицу и по какому адресу, когда именно нужно явиться на допрос, каковы последствия неявки.

Если у вас нет возможности прибыть в назначенное время, сообщите об этом следователю.

При неявке без уважительных причин вас могут доставить на допрос принудительно.

К чему нужно быть готовым?

В начале беседы следователь попытается установить психологический контакт, в том числе может:

- пытаться создать атмосферу доверия, в том числе завести разговоры на нейтральные темы;

- высказываться негативно или выступать с провокациями в отношении участников событий, которые не присутствуют на допросе;

- использовать агрессию и угрозы.

Нужно понимать, что задача органов уголовного преследования — раскрыть преступление, а не помогать вам. Для этого могут использоваться любые инструменты.

Как должен проходить допрос?

Права. В начале допроса вам должны объяснить, в качестве кого вы вызваны (например, свидетель, подозреваемый) и по какому уголовному делу.

Кроме того, вам должны разъяснить ваши права и обязанности, в том числе право отказаться от дачи показаний в отношении себя самого, членов семьи и близких родственников, о чем делается отметка в протоколе.

Длительность допроса. Допрос не может длиться непрерывно более четырех часов. После этого допрос может продолжиться, но только если сделан перерыв не менее чем на один час. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов.

Запись допроса. Следователь может вести во время допроса звуко- и видеозапись. Вы можете лично попросить следователя об этом, но он вправе вам отказать.

Кроме того, вам позволено вести собственные записи и требовать, чтобы их приобщили к протоколу.

Вы также можете использовать записи и документы для ответов на вопросы.

Угрозы. Помните, что следователь не вправе угрожать вам на допросе, применять насилие, создавать опасные для жизни и здоровья ситуации.

Как отвечать. На все вопросы отвечайте как можно более кратко и по существу, лучше всего односложно. Если вас просят построить рассказ в «вольном стиле», то ограничьтесь общим описанием в одно-два предложения.

Не лгите. Если вы сомневаетесь в точности ответа, то скажите, что затрудняетесь ответить или не помните. Если чувствуете волнение и не можете собраться с мыслями, возьмите паузу, ведь вы не ограничены во времени.

Следователю запрещено задавать наводящие вопросы, то есть вопросы, в которых уже прямо или косвенно содержится конкретный ответ на поставленный вопрос. Поэтому вы можете не отвечать на них. Просите переформулировать вопрос так, чтобы он касался фактических обстоятельств.

Проверка протокола допроса. Проверьте протокол допроса. При этом требуйте внесения точных формулировок и не допускайте, чтобы следователь искажал ваши показания. Он должен записывать показания по возможности дословно. Внесите в протокол свои замечания и возражения, если они имеются.

Подпишите протокол допроса собственноручно на каждой странице, не оставляя пустых мест.

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