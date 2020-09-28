ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь — заметно похолодает

28.09.2020 07:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В понедельник днем погоду на территории Беларуси начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь — заметно похолодает

По прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода. По северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сгустится туман.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +18..+20°C (без осадков);
  • Витебск +13..+15°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гомель .+18..+20°C (без осадков);
  • Гродно +16..+18°C (без осадков);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков более 70-80%);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник днем погоду на территории Беларуси начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика