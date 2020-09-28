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Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь — заметно похолодает
Источник материала: Навiны
В понедельник днем погоду на территории Беларуси начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода. По северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сгустится туман.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Погода в регионах:
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В понедельник днем погоду на территории Беларуси начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние...
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