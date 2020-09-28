«Решить проблемы можно не силой и оружием, а путем диалога». Папа Франциск молится за Нагорный Карабах

Папа римский Франциск призвал верующих всего мира молиться за ситуацию в Нагорном Карабахе.



Фото из микроблока папы Франциска

«Поступают тревожные сообщения о столкновениях на Кавказе, — приводит Би-би-си слова главы Костела. — Я молюсь за мир на Кавказе и призываю стороны конфликта к проявлению доброй воли и братства. В этом случае решения проблемы можно будет добиться не силой и оружием, а путем диалога и переговоров».

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Баку и Ереван «немедленно прекратить бои» и «предпринять усилия по деэскалации конфликта», а также возвратиться к формату переговоров.

Новые вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября.

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Ереван сообщил о гибели двух человек, Баку — о пяти.

Обе страны ввели военное положение, Армения также объявила мобилизацию.