|
«Решить проблемы можно не силой и оружием, а путем диалога». Папа Франциск молится за Нагорный Карабах
Источник материала: Навiны
Папа римский Франциск призвал верующих всего мира молиться за ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Поступают тревожные сообщения о столкновениях на Кавказе, — приводит
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Баку и Ереван «немедленно прекратить бои» и «предпринять усилия по деэскалации конфликта», а также возвратиться к формату переговоров.
Новые вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября.
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Ереван сообщил о гибели двух человек, Баку — о пяти.
Обе страны ввели военное положение, Армения также объявила мобилизацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Решить проблемы можно не силой и оружием, а путем диалога». Папа Франциск молится за Нагорный Карабах
Папа римский Франциск призвал верующих всего мира молиться за ситуацию в Нагорном Карабахе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)