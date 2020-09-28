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Встреча Макрона и Тихановской может протии в Литве

28.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Источник в администрации президента Франции заявил, что Париж не исключает встречу Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской.

Встреча Макрона и Тихановской может протии в Литве
Фото из микроблога Эмманюэля Макрона

Как пишет DW, знакомство может произойти во время визита главы Пятой республики в Вильнюс.

Несмотря на то, что французские СМИ несколько дней назад писали, что в повестке Эммануэля Макрона нет планов такой встречи, источник в Елисейском дворце заявил, что администрация президента готова проработать эту возможность.

Напомним, ранее глава Франции заявлял Le Journal du Dimanche, что «очевидно, ему [Александру Лукашенко] придется уйти».

 
Теги: знакомства
 
 
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Источник в администрации президента Франции заявил, что Париж не исключает встречу Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской.
 
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