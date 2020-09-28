Встреча Макрона и Тихановской может протии в Литве

Источник в администрации президента Франции заявил, что Париж не исключает встречу Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской.



Фото из микроблога Эмманюэля Макрона

Как пишет DW , знакомство может произойти во время визита главы Пятой республики в Вильнюс.

Несмотря на то, что французские СМИ несколько дней назад писали, что в повестке Эммануэля Макрона нет планов такой встречи, источник в Елисейском дворце заявил, что администрация президента готова проработать эту возможность.

Напомним, ранее глава Франции заявлял Le Journal du Dimanche, что «очевидно, ему [Александру Лукашенко] придется уйти».