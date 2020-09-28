ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Нагорного Карабаха сообщил о потерях республики

28.09.2020 08:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах в ходе вооруженного конфликта потеряла позиции в направлении Талиша и на юге страны, а также стало известно о погибших и раненных.

Об этом сообщил сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза.

«Да, у нас есть потерянные позиции, в основном в направлении Талиша и на южном направлении, у нас есть десятки погибших», — заявил он, передает РБК.

Он добавил, что Нагорный Карабах потеряет еще позиции, но затем обязательно их вернет. Арутюнян отметил, что результаты войны для республики предсказуемы.

«Против Арцаха (Нагорного Карабаха) воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и так далее», — заявил он, уточнив, что не имеет в виду наемников и добровольцев из других стран.

Президент самопровозглашенной республики уверил, что Нагорный Карабах воюет, только используя силы Армии обороны и добровольцев из Армении. Он отметил, что военнослужащие Нагорного Карабаха сбили турецкий самолет F-16.

Утром 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Обе страны ввели военное положение.

Власти Азербайджана и Армении возложили ответственность за столкновения друг на друга. В Баку сообщили об обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран. Армянские власти заявили, что армия Азербайджана первая обстрелял территории непризнанной республики Нагорного Карабаха. Президент республики Араик Арутюнян ввел военное положение в стране, а также всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет.

Турция выразила поддержку Азербайджану в конфликте. Российский МИД призвал Баку и Ереван немедленного прекратить огонь и начать переговоры. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Пашиняном отметил, что важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах в ходе вооруженного конфликта потеряла позиции в направлении Талиша и на юге страны, а также стало известно о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика