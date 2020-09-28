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Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных

28.09.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили, сообщает Интерфакс.

Ранее в Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военнослужащих. Кроме того, в Ереване заявили об уничтожении 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников.

 
 
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В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана.
 
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