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Лукашенко ответил Макрону на рекомендацию подать в отставку, вспомнив протесты "желтых жилетов"

28.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко считает, что Макрон должен заняться внутренними делами Франции.



Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на рекомендацию подать в отставку, вспомнив протесты "желтых жилетов".

Об этом идет речь в комментарии Лукашенко, который его пресс-служба предоставила информационному агентству БЕЛТА.

«Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении - призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...» - отметил Лукашенко.

Он также напомнил о периодически возникающих проблемах во Франции с движением BLM и мусульманских протестах в Марселе и Лионе.


«Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», - заявил Лукашенко.

По его мнению, Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. «С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома», - считает Лукашенко.

Ранее в интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон заявил, что Лукашенко должен уйти в отставку.
 
 
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Лукашенко считает, что Макрон должен заняться внутренними делами Франции.
 
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