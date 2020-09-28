ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники насчитали более 340 задержанных на воскресных акциях в Беларуси

28.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Наибольшее количество задержанных – в Минске.



Более 340 человек были задержаны силовиками во время протестных акций в Минске и других городах Беларуси в воскресенье, 27 сентября, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Около полуночи в список были включены имена 341 человека. Большинство из них были задержаны в столице. Также были зафиксированы задержания в  Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других городах.

Среди задержанных есть журналисты и волонтеры Красного Креста,

23 сентября  белорусский диктатор Лукашенко на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Ответом на незаконную инаугурацию Лукашенко стала «народная инаугурация» Тихановской. На улицы Минска в воскресенье вышли не менее 100 тысяч человек, Ирадиционные протестные акции проводились также в других белорусских городах.

В Беларуси уже 50 дней продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, спровоцированные фальсификацией президентских выборов и милицейским насилием против граждан. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум пять протестующих погибли. Десятки бесследно исчезли.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Нагорного Карабаха сообщил о потерях республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика