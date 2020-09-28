Правозащитники насчитали более 340 задержанных на воскресных акциях в Беларуси

сообщает правозащитный центр «Вясна». Более 340 человек были задержаны силовиками во время протестных акций в Минске и других городах Беларуси в воскресенье, 27 сентября,правозащитный центр «Вясна».





Около полуночи в список были включены имена 341 человека. Большинство из них были задержаны в столице. Также были зафиксированы задержания в Могилеве, Гродно, Витебске Бресте , Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других городах.





Среди задержанных есть журналисты и волонтеры Красного Креста,





23 сентября белорусский диктатор Лукашенко на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.





Ответом на незаконную инаугурацию Лукашенко стала «народная инаугурация» Тихановской. На улицы Минска в воскресенье вышли не менее 100 тысяч человек, Ирадиционные протестные акции проводились также в других белорусских городах.





В Беларуси уже 50 дней продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, спровоцированные фальсификацией президентских выборов и милицейским насилием против граждан. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум пять протестующих погибли. Десятки бесследно исчезли.



