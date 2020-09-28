Бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются









отметил он. «Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов. Однако пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои», —он.





Ованнисян добавил, что данные о потерях с армянской стороны, о которых объявил Азербайджан, не соответствуют действительности.





Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.





Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.



