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Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Источник материала: Onliner
Последние выходные сентября прошли в Минске так, как проходили все минувшие после выборов: люди вышли на протесты. В субботу состоялся женский марш, в воскресенье — большая акция. Не обошлось без задержаний. Два дня наши фотокоры Влад Борисевич, Александр Ружечка, Максим Тарналицкий работали в городе, а сегодня мы публикуем самые яркие фотографии, которые вы могли пропустить в калейдоскопе новостей.
Суббота, 26 сентября. Женский марш. Не побоявшись силовиков, девушки снова
Суббота, 26 сентября. Так
Воскресенье, 27 сентября. Тысячи людей снова
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Последние выходные сентября прошли в Минске так, как проходили все минувшие после выборов: люди вышли на протесты. В субботу состоялся женский марш, в воскресенье...
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