Так протестует Минск. Главные кадры выходных

Источник материала: Onliner

Последние выходные сентября прошли в Минске так, как проходили все минувшие после выборов: люди вышли на протесты. В субботу состоялся женский марш, в воскресенье — большая акция. Не обошлось без задержаний. Два дня наши фотокоры Влад Борисевич, Александр Ружечка, Максим Тарналицкий работали в городе, а сегодня мы публикуем самые яркие фотографии, которые вы могли пропустить в калейдоскопе новостей.

Суббота, 26 сентября. Женский марш. Не побоявшись силовиков, девушки снова вышли на акцию. Участниц встречали сотрудники ОМОНа. После МВД назвало цифры по стране: «в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан».

































Суббота, 26 сентября. Так отдыхали дворы. Концерты, детские праздники, просмотры кино и просто вечеринки в локальном формате — новая реальность для Минска. Так было и на этот раз. Было здорово.





















Воскресенье, 27 сентября. Тысячи людей снова вышли в центр Минска и устроили долгий марш через город — дошли до Уручья.





















































































































