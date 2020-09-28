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Так протестует Минск. Главные кадры выходных

28.09.2020 08:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Последние выходные сентября прошли в Минске так, как проходили все минувшие после выборов: люди вышли на протесты. В субботу состоялся женский марш, в воскресенье — большая акция. Не обошлось без задержаний. Два дня наши фотокоры Влад Борисевич, Александр Ружечка, Максим Тарналицкий работали в городе, а сегодня мы публикуем самые яркие фотографии, которые вы могли пропустить в калейдоскопе новостей.

Суббота, 26 сентября. Женский марш. Не побоявшись силовиков, девушки снова вышли на акцию. Участниц встречали сотрудники ОМОНа. После МВД назвало цифры по стране: «в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан».

Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных

Суббота, 26 сентября. Так отдыхали дворы. Концерты, детские праздники, просмотры кино и просто вечеринки в локальном формате — новая реальность для Минска. Так было и на этот раз. Было здорово.

Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных

Воскресенье, 27 сентября. Тысячи людей снова вышли в центр Минска и устроили долгий марш через город — дошли до Уручья.

Так протестует Минск. Главные кадры выходных




Так протестует Минск. Главные кадры выходных




Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных






Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных
Так протестует Минск. Главные кадры выходных



 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Последние выходные сентября прошли в Минске так, как проходили все минувшие после выборов: люди вышли на протесты. В субботу состоялся женский марш, в воскресенье...
 
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