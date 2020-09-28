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«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

28.09.2020 08:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кажется, мы все давно привыкли к тому, что происходит с немалой частью белорусов после выхода на пенсию. Они вынуждены доживать свой век в окружении хлама и болезней под звуки старого телевизора. Особенно это касается деревенских — они умирают вместе с их исчезающими селами. Но семья Третьяк из Флерьяново, что в Ляховичском районе, разрывает эти шаблоны, коротая старость как нельзя по-европейски. Когда-то они всего за одну базовую купили старинную усадьбу и уже восемь лет ее восстанавливают. А еще проводят бесплатные экскурсии, фотографируются для Instagram туристов и просто радуются тому, что имеют в свои 160 с небольшим на двоих.

История одного имения

— Представьте, что вы очутились в XIX веке. Вы паненка, я пани, — встречает нас у ворот Лариса Павловна Третьяк, утонченная дама в розовом берете. — В 1890 году Ян Оттон Бохвиц строит здесь свое имение и называет Флорианово — в честь отца, известного писателя и философа, прошедшего Крымскую войну и восстание 1863—1864 годов.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Изначально усадьба представляла собой двухэтажное деревянное здание, и лишь спустя 15 лет хозяин достроил передний фасад из кирпича в неоготическом стиле, чтобы подчеркнуть величие этого места. Позже появилась и глинобитная сыроварня, которую в советское время превратили в столовую: уцелел только прилавок, который туристы просили не выбрасывать, потому что это «ретро».



— Раньше по вымощенной дорожке к дому подъезжали кареты. Рядом была площадка для крокета, а еще — чудесный парк с редкими растениями, которые лично высаживал Ян Оттон. К сожалению, парк не сохранился. Остался лишь старый дуб, который появился здесь благодаря известной писательнице Элизе Ожешко. Она приезжала сюда отдыхать.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

В 2011 году в честь 100-летия дерева муж встретившей нас женщины Генрих Михайлович вместе со студентами Ляховичского техникума высадил здесь дубовую рощу. Сам он ждет нас внутри имения. Сразу интересуется, говорим ли мы по-польски. Услышав отрицательный ответ, переходит на английский. Вспоминает, что начал изучать его уже после 30, когда писал диссертацию.

Жену он называет главным экскурсоводом (иногда еще и командиром), а себя — всего лишь помощником. На свою Ларису Павловну смотрит с теплотой и даже некоторым умилением, а на ее маленькие капризы отвечает улыбкой. Она к делу относится крайне серьезно: когда в усадьбу заглядывает знакомая местная жительница, даже выпроваживает ее вместе с мужем, чтобы не мешали.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Лариса Павловна проводит нас в большой зал, где сохранился паркет того времени (прибит на деревянные гвозди!), а еще потолок. На столах здесь расставлены портреты бывших хозяев.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

— Вот это Тадеуш Бохвиц, сын Яна Оттона, а вот его жена Бронислава. Они жили на втором этаже, в хозяйских покоях. Рядом были две комнаты для детей — Яна и Ядвиги. На первом этаже, в пансионате, гостили друзья семьи из Санкт-Петербурга, Вильни, Одессы, Варшавы... Собирались здесь на творческие вечера. Среди них была и Элиза Ожешко.

Ее и Тадеуша связывали «сердечные отношения». Причем писательнице тогда было уже больше 70 лет, а ее возлюбленному, женатому на молодой красавице, всего 50. Элиза отправляла ему любовные письма через служанок, обязательно вкладывая в каждое по лепестку розы. Ее послания изданы отдельным томом на 300 страниц.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

О прошлом усадьбы Третьякам много поведал бывший кучер Бохвицей пан Андрей — его в деревне все так и называли. Человек он был очень серьезный, ходил по селу важно, в пиджаке.

По его словам, судьба семейства сложилась трагично. Тадеуш с женой и сыном скончались от болезни легких, а Ядвигу советская власть заботливо выслала в Казахстан. На родину она так и не вернулась, перебравшись потом в Польшу.

— Об этом нам рассказал ее внук Войтек. Увидел сюжет про усадьбу по телевизору, разыскал нас и приехал.
«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Впрочем, он не единственный, кто решил вернуться к своим корням. После войны (а во время ВОВ в поместье размещался немецкий штаб) здесь концы с концами сводили 20 семей. Места хватало всем: все-таки в доме 19 комнат общей площадью более 300 квадратных метров.

— Однажды я заметила, как к зданию подошли двое. Оказалось, это брат и сестра Саша и Раиса, которые родились здесь много лет назад. Сейчас они живут в Москве. Раньше залезали внутрь через окна. И очень удивились, когда увидели, как похорошела усадьба. Они жили в одной из комнат. Там на полу осталось пятно от утюга — маленький Саша гладил на себе брюки, уронил его, испугался и убежал. От выпавших углей на досках закипела смола. Когда он увидел этот след прошлого, встал на колени и помолился. А потом заплакал. Сквозь слезы сказал: «Боже, это же мое детство». Именно для этих людей мы и храним это место.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Вообще от прошлого здесь осталось не так много. На первом этаже есть небольшой музей — бывшая комната служанок. Тут собраны разные старинные вещи: колыбель, платок, прялка, маслобойка, пресс для сыра, кожаные сапоги кучера и акт «На вечнае карыстанне зямлёй калгасамi» с сургучной печатью. Один из экспонатов привез посетитель, когда услышал, как Лариса Павловна поет романс «В лунном свете». Нашел в сарае у отца хомут с бубенцами, принес и попросил спеть.

— Многие, прежде чем приехать, звонят и спрашивают: «А вы петь будете?» Ну конечно буду! И для Instagram фотографируюсь с удовольствием, хоть девочка я и скромная! — смеется хозяйка.




Еще в доме по-прежнему топятся старинные печи. А вот вся мебель — уже из нашего времени. Очень сдержанная, деревенская. Супругам не раз предлагали привезти в усадьбу картины и еще какие-нибудь украшения, чтобы смотрелось богаче. Но хозяева всегда отказывались.

— Вот вы в Несвиже были? Его отреставрировали, поставили дорогую мебель, все позолотили. Но нет там души, как у нас. К нам приезжают туристы и говорят: к вам заходишь, сразу чувствуешь, что оказался в том времени. Ведь жили-то просто!

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

В усадьбе Бохвицей часто проходят творческие вечера, праздники деревни, флерьяновские чтения. А для деревенских подростков здесь что-то типа городского дворца культуры. Занятия, если их так можно назвать, проходят уютно, по-семейному: Лариса Павловна и Генрих Михайлович затапливают камин, заваривают чай, расставляют на столе печенье с конфетами, а дети в это время читают стихи, поют песни.

— Однажды среди них появилась девочка Лиза. Ей 12 лет, она глухонемая. Пока остальные выступали, мы с супругом думали: что же она будет делать? Когда пришла ее очередь, она начала рассказывать стихотворение на языке жестов. Потом ребята подбежали к ней и обняли. Обняла ее и я, чтобы она знала: ее услышали.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Любовь, комсомол и весна

Лариса Павловна и Генрих Михайлович познакомились в Белорусской сельскохозяйственной академии (ее, кстати, в свое время окончил и первый хозяин усадьбы Ян Оттон, и его сын Тадеуш — такое вот судьбоносное совпадение). Она, коренная ленинградка, по распределению преподавала химию, а он был прилежным студентом. Но не торопитесь осуждать. Разница в возрасте была в пользу Генриха. Он поздно поступил в университет — аж в 26 лет. Жена объясняет это так:

— Он рос в семье из шестерых детей, жили небогато. Как-то раз рано утром он выгонял в поле коров, босой. В таком виде побежал потом в школу — опаздывал. «Посмотрите, он босиком пришел», — отчитала его директор на глазах у всех. Генрих от стыда убежал домой, сел под яблонькой и долго плакал, пока дерево кормило его сладкими яблочками и успокаивало. В эту школу он так и не вернулся, вместо нее посещал вечерне-заочную в Барановичах. После отслужил в армии, обслуживал полеты на местном аэродроме. Может, так бы все и продолжалось, если бы не авария. Генрих тогда сильно повредил руку, до сих пор не сгибается. Вот и встал перед ним вопрос: что делать дальше? Решил учиться.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте
«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Их отношения развивались стремительно: через две недели пара поженилась.

— Жених был очень серьезный, а невеста удивительна и молода, — с огоньком в глазах вспоминает Генрих.

Не расстаются уже 50 лет. И, судя по всему, не планируют.
«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

После учебы, в 1969 году, Генрих привез свою Ларису во Флерьяново. Сразу пошел в райком с твердым намерением выбить себе должность председателя местного колхоза «Ломоносово». Целеустремленность и амбиции большие начальники оценили, но предложили первое время побыть просто агрономом. Всего за год Генрих смог удвоить урожай, а потом и утроить — вот она, сила науки. Хозяйство больше никто не называл отсталым, а молодой ученый получил заветное повышение. Как думаете, где он проводил много времени? Правильно: в этом самом поместье, где и находилась колхозная контора.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Эволюцию Генриха Михайловича как председателя можно проследить по его транспортным средствам: сначала он ездил на лошади, потом пересел на мотоцикл, а через пару лет ему выдали личный автомобиль. В 1988 году мужчина получил звание Героя Социалистического Труда. Рабоче-крестьянская прослойка его уважала, рядом с ним было стыдно плохо работать.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Лариса Павловна тоже без дела не сидела. Городская девушка быстро влилась в деревенскую жизнь, совершенно позабыв о родном Ленинграде:

— Как можно скучать, когда у тебя муж, трое сыновей, ты все время занята? А еще ты классный руководитель, учишь детей, после школы встречаешься с их родителями, разговариваешь. Они ведут тебя в сарайчик, показывают, как доят коровку, кормят поросят... Люди того времени простые, заботливые, культурные. Очень трудолюбивые: и в колхозе, и дома. Рядом с такими было хорошо!

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

А усадьба на что?

В 1997 году Генрих Михайлович вышел на пенсию, на посту его сменил молодой председатель. Вместе с ним контора переехала, а старинное здание осталось никому не нужным. Больше десяти лет оно медленно разрушалось на глазах у сердобольной пары, переживающей за «исчезновение родной истории». В 2011 году Генрих Михайлович вздумал создать клуб научно-технического творчества ветеранов, но для него требовалось помещение. В сельсовете махнули рукой в сторону усадьбы: «Делайте, что хотите, все равно бесхозное». Так старики и начали потихоньку приводить ее в порядок. Поставили окна, двери. Но сил все равно не хватало. Генрих Михайлович снова пошел к чиновникам — просить себе помощника. А те ему и сказали: «Забирайте себе». Так он и стал хозяином поместья. Купил его за одну базовую величину, еще около $500 потратил на оформление разных документов. И вместе с женой начал восстанавливать.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте
Так выглядела усадьба изнутри до того, как ее выкупил Генрих Михайлович

— Мусора было по колено, выносили его две недели. Кое-где обвалился потолок, текла крыша, стены отсырели. Мы сами все штукатурили, белили. Только дети чуть-чуть помогали. Спасая это здание, мы спасали себя. Духовно оживали. Я в 75 лет сам ремонтировал крышу, хотя раньше даже по лестнице с трудом поднимался.

Старики вкладывали сюда не только свои силы, но и пенсии. И до сих пор не берут с посетителей ни копейки. Конечно, им все равно пытаются вручить хоть какие-то деньги в знак благодарности. Может, за душевную экскурсию, а может, за то, что они сумели сохранить историю.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

— Как-то приехали дети из школы. Я показала им усадьбу, и они спросили у меня: «Сколько же мы вам должны?» Я ответила, что мне ничего не надо. Они отошли, а через пару минут вернулись: насобирали по карманам 1 рубль 46 копеек и протянули мне. Последнее отдать хотели. А мы с Генрихом за это им яблочки с собой положили.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

Пожертвования, если их так можно назвать, семья Третьяк тратит совсем не на себя, а на свое деревянно-кирпичное сокровище: либо налог на землю оплатят, либо как-то украсят дом Бохвицей, например купят новую люстру. Говорят, впереди еще много работы: на втором этаже нужно поставить стекла, в одной из комнат уголок потек и ему тоже требуется ремонт, не мешало бы проложить во дворе дорожку, а то она уже разрушается.

И все бы ничего, но на это нужны деньги — пенсии ведь не такие уж и большие. А еще 500 рублей в год приходится отдавать за землю.
«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

— Если бы наша усадьба являлась культурно-историческим наследием, нас бы освободили от налога. Но для этого нужно снова оформлять какие-то документы, платить немаленькие деньги. Правда, в итоге мы уже не будем здесь хозяевами: захочу я заменить окно, мне нужно будет заказать проект, согласовать его с государством, потом нанять человека... Поэтому пока получается так, что мы наводим порядок, да еще и платим за это, — вздыхает Генрих Михайлович.

Частники тоже не раз предлагали свою финансовую поддержку. Естественно, хотели делать здесь бизнес.

«Спасая это здание, мы спасали себя». Как пенсионеры собственными силами восстанавливают старинную усадьбу, забыв о возрасте

— Да, они будут вкладывать деньги, но скажут: это все теперь наше. Так что мы уж как-нибудь сами. Конечно, сюда вложено много труда, пора бы уже и отдохнуть в нашем-то возрасте. Но я считаю, что лучший отдых — это перемена деятельности, — считает хозяин.

— А что будет с усадьбой после вас, вы уже задумывались?

— Останется нашим детям. Они такие же одержимые жизнью, как и мы, поэтому позаботятся о ней.

 
 
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Кажется, мы все давно привыкли к тому, что происходит с немалой частью белорусов после выхода на пенсию. Они вынуждены доживать свой век в окружении хлама...
 
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