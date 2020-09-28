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«Я провозгласил себя президентом Беларуси, прочитал клятву, а мне сказали идти в автозак»
Источник материала: Навiны
В минувшее воскресенье в Москве у белорусского посольства было задержано девять человек.
По данным
Его отпустили из полиции поздно вечером. Также были отпущены и другие задержанные, отмечает издание.
Сообщается также, что на музыканта Кирилла Медведева, который пел песню «Стены рухнут», составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в 500 рублей.
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В минувшее воскресенье в Москве у белорусского посольства было задержано девять человек.
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