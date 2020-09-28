«Я провозгласил себя президентом Беларуси, прочитал клятву, а мне сказали идти в автозак»

В минувшее воскресенье в Москве у белорусского посольства было задержано девять человек.





По данным «ОВД-Инфо» , последним стал Андрей Домунян. Он рассказал, что у дипмиссии «провозгласил себя президентом Республики Беларусь и прочитал инаугурационную клятву. После этого мне сказали, что мне можно уходить в автозак. Возможно дело в том, что у меня в колонках играл гимн Беларуси».

Его отпустили из полиции поздно вечером. Также были отпущены и другие задержанные, отмечает издание.

Сообщается также, что на музыканта Кирилла Медведева, который пел песню «Стены рухнут», составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в 500 рублей.