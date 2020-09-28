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В Подмосковье будут судить белоруса за похищение офицера ФСБ
Источник материала: Навiны
В Домодедовском городском суде (Московский район) будут судить белоруса, которого обвиняют в похищении офицера ФСБ.
Следствие утверждает, пишет
Сделав бизнесмену некую парализующую инъекцию, на его же джипе вывезли через Беларусь в Украину.
Там его осудили по обвинению в контрабанде шпионской техники, но он смог вернуться на родину.
Единственный задержанный по этому делу, Цейко, утверждает, что мужчина поехал за границу по своей воле. А сам он стал случайной жертвой интриг в некоем «шпионско-любовном» треугольнике.
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В Домодедовском городском суде (Московский район) будут судить белоруса, которого обвиняют в похищении офицера ФСБ.
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