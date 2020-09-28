В Подмосковье будут судить белоруса за похищение офицера ФСБ

В Домодедовском городском суде (Московский район) будут судить белоруса, которого обвиняют в похищении офицера ФСБ.





Следствие утверждает, пишет «КоммерсантЪ» , уроженец Беларуси Андрей Цейко вместе с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж офицера ФСБ (в настоящее время уволился со службы и работает в сфере IT-технологий).

Сделав бизнесмену некую парализующую инъекцию, на его же джипе вывезли через Беларусь в Украину.

Там его осудили по обвинению в контрабанде шпионской техники, но он смог вернуться на родину.

Единственный задержанный по этому делу, Цейко, утверждает, что мужчина поехал за границу по своей воле. А сам он стал случайной жертвой интриг в некоем «шпионско-любовном» треугольнике.