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В Подмосковье будут судить белоруса за похищение офицера ФСБ

28.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Домодедовском городском суде (Московский район) будут судить белоруса, которого обвиняют в похищении офицера ФСБ.

В Подмосковье будут судить белоруса за похищение офицера ФСБ

Следствие утверждает, пишет «КоммерсантЪ», уроженец Беларуси Андрей Цейко вместе с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж офицера ФСБ (в настоящее время уволился со службы и работает в сфере IT-технологий).

Сделав бизнесмену некую парализующую инъекцию, на его же джипе вывезли через Беларусь в Украину.

Там его осудили по обвинению в контрабанде шпионской техники, но он смог вернуться на родину.

Единственный задержанный по этому делу, Цейко, утверждает, что мужчина поехал за границу по своей воле. А сам он стал случайной жертвой интриг в некоем «шпионско-любовном» треугольнике.

 
 
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В Домодедовском городском суде (Московский район) будут судить белоруса, которого обвиняют в похищении офицера ФСБ.
 
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