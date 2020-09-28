Власть ответила на «Народную инаугурацию» силой — более 340 задержанных

По данным закрытого властями Правозащитного центра «Весна» на утро 28 сентября, в республике накануне во время маршей «Народная инаугурация» , было задержано более 340 человек.





Как отмечается, среди задержанных были несовершеннолетние, велосипедисты, автомобилисты и даже человек в форме «Красного креста».

Правозащитники отмечают, что известно о целом ряде избитых демонстрантов.