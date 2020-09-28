|
Власть ответила на «Народную инаугурацию» силой — более 340 задержанных
Источник материала: Навiны
По
Как отмечается, среди задержанных были несовершеннолетние, велосипедисты, автомобилисты и даже человек в форме «Красного креста».
Правозащитники отмечают, что известно о целом ряде избитых демонстрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным закрытого властями Правозащитного центра «Весна» на утро 28 сентября, в республике накануне во время маршей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)