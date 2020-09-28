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Это мальчик: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бэби-бум 2020 дает свои плоды: голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Напомним, что о беременности "девушки с татуировкой дракона"
Главный Джокер Голливуда и его возлюбленная стали родителями: у звездной пары вегатерианцев родился мальчик, которого назвали в честь брата Феникса - Ривера, который скончался в 90-х, так и не дожив до 24 лет. Кстати, он тоже был актером.
А вот посланником счастливой новости стал режиссер Виктор Косаковский, который раскрыл секрет зрителям во время кинофестиваля в Цюрихе.
"У Феникса только что родился сын, поэтому сейчас он не может быть среди нас", - объяснил коллега отсутствие оскароносного актера.
А вот актриса Эмма Стоун и ее возлюбленный только готовятся пройти этот незабываемый путь: стало известно, что звезда
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Сына звезды фильма "Джокер" и его утонченной избранницы назвали в память о трагически погибшем дяде.
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