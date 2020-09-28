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Это мальчик: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бэби-бум 2020 дает свои плоды: голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Напомним, что о беременности "девушки с татуировкой дракона" стало известно весной 2020 года. Но тогда одна из самых скрытных пар Голливуда не стала афишировать это событие и в очередной раз заставила поклонников томиться в ожидании. Но это того стоило!

Главный Джокер Голливуда и его возлюбленная стали родителями: у звездной пары вегатерианцев родился мальчик, которого назвали в честь брата Феникса - Ривера, который скончался в 90-х, так и не дожив до 24 лет. Кстати, он тоже был актером.

А вот посланником счастливой новости стал режиссер Виктор Косаковский, который раскрыл секрет зрителям во время кинофестиваля в Цюрихе.

"У Феникса только что родился сын, поэтому сейчас он не может быть среди нас", - объяснил коллега отсутствие оскароносного актера.

А вот актриса Эмма Стоун и ее возлюбленный только готовятся пройти этот незабываемый путь: стало известно, что звезда тайно вышла замуж и забеременела.

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