Более 680 грузовиков стоят в очередях на границе с ЕС после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Более 680 грузовых автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди грузовиков в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдались всю прошлую неделю. Ближе к четвергу они пошли на спад, а уже в выходные образовались новые заторы. По данным на 8:00 понедельника, выезда в страны ЕС ожидают более 680 фур.

Самая сложная обстановка сложилась на границе с Литвой. Более 180 грузовых авто стоят в пункте пропуска "Каменный Лог", более 140 - в "Привалке", более 100 - в "Котловке". Немного меньше - всего 90 большегрузов - находятся в пункте пропуска "Бенякони".

На белорусско-латвийской границе небольшая очередь собралась в пункте пропуска "Урбаны". Там выезда в соседнюю страну ожидают более 20 авто.

На границе Беларуси с Польшей затор есть только в пункте пропуска "Брузги": там скопилось около 150 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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