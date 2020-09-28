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Более 680 грузовиков стоят в очередях на границе с ЕС после выходных
28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. Более 680 грузовых автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
© Photo : Служба охраны границ Литвы
Очереди грузовиков в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдались всю прошлую неделю. Ближе к четвергу они пошли на спад, а уже в выходные образовались новые заторы. По данным на 8:00 понедельника, выезда в страны ЕС ожидают более 680 фур.
Самая сложная обстановка сложилась на границе с Литвой. Более 180 грузовых авто стоят в пункте пропуска "Каменный Лог", более 140 - в "Привалке", более 100 - в "Котловке". Немного меньше - всего 90 большегрузов - находятся в пункте пропуска "Бенякони".
На белорусско-латвийской границе небольшая очередь собралась в пункте пропуска "Урбаны". Там выезда в соседнюю страну ожидают более 20 авто.
На границе Беларуси с Польшей затор есть только в пункте пропуска "Брузги": там скопилось около 150 большегрузов.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что
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Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей сохранялись на протяжении всей прошлой недели.
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