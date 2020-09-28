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Оползень заблокировал людей в домах в Италии – видео

28.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Оползень обрушился на итальянский город Монтефорте Ирпино. Населенный пункт, где проживает 12 тысяч человек, расположен в регионе Кампанья и находится у подножия горы.

Грязь и мусор заблокировали переулки, ведущие к центру города. В некоторых местах грязь достигла высоты метра, заполнив цокольные этажи и подвальные помещения. Многие автомобили были унесены потоком и перекрыли некоторые дороги. 

Жители укрылись на верхних этажах домов, десятки семей уже эвакуированы, в местной школе создан центр приема по случаю чрезвычайной ситуации.

Мэр Монтефорте Константино Джордано обратился к жителям с просьбой не выходить из дома в ближайшее время. Сейчас в регионе работают спасательные службы.

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Из-за непогоды улицы города превратились в реки из грязи и воды, власти города призывают жителей не выходить из домов.
 
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