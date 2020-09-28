Лукашенко посоветовал Макрону заняться внутренними делами

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону, предложившему ему уйти с поста президента.

Напомним, Эмманюэль Макрон охарактеризовал ситуацию в Беларуси как «кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы». Он считает, что Лукашенко должен уйти.

Комментарий опубликовало агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...», - написано в комментарии.

Лукашенко также напоминает про периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Кроме этого, как «опытный политик – незрелому», Лукашенко дал совет Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться внутренними делами Франции.

«И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома», - отметил Лукашенко.