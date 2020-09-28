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Протесты не утихают, интервью российского посла, падение зарплат бюджетников: главное за выходные

28.09.2020 09:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Протесты не стихают

Несмотря на дождливую погоду, вчера, 27 сентября, в Минске на уличные протесты и мирное шествие вышло более 100 тыс. человек по оценкам Интерфакс-Запад. Шествие манифестантов длилось практически весь день, и вскоре из центра переместилось в район Уручье, где дислоцируются части МВД, внутренних войск и армии. Здесь же мероприятие и завершилось поздним вечером. Не обошлось без задержаний. По данным правозащитников задержаны более 300 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными. Итоги выборов также не признали ряд стран: Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси минувшее воскресенье прошло под знаком очередных массовых протестов. На улицы Минска вышло более 100 тыс человек. О главных событиях прошедших выходных,...
 
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