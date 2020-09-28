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Хоккейного тренера уволили за позицию. Вот как поблагодарили его соседи
Источник материала: Tut.by
В прошлую среду юношеская сборная страны по хоккею
Руммо комментировал жесткие силовые разгоны протестов, говорил об участии тогда еще гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова в провластных акциях и подписывал петицию за честные выборы.
Его соседи не остались в стороне и отблагодарили бывшего тренера, повесив табличку со словами: «Александр, мы вами гордимся. Гражданская позиция и солидарность — это самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо».
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В прошлую среду юношеская сборная страны по хоккею лишилась главного тренера.
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