Хоккейного тренера уволили за позицию. Вот как поблагодарили его соседи

Источник материала: Tut.by

В прошлую среду юношеская сборная страны по хоккею лишилась главного тренера : Александр Руммо ушел со своего поста. Специалист стал одним из немногих людей в мире хоккея, кто открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в стране.

Руммо комментировал жесткие силовые разгоны протестов, говорил об участии тогда еще гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова в провластных акциях и подписывал петицию за честные выборы.

Его соседи не остались в стороне и отблагодарили бывшего тренера, повесив табличку со словами: «Александр, мы вами гордимся. Гражданская позиция и солидарность — это самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо».



