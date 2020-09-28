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В Копыльском районе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Audi - погибли три человека

28.09.2020 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 27 сентября в Копыльском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что около 16 часов 36-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Audi, за рулем которой сидел 38-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Audi от полученных травм погибли. Еще двое пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

 
 
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Еще два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
 
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