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В Копыльском районе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Audi - погибли три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 27 сентября в Копыльском районе,
Предварительно установлено, что около 16 часов 36-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Audi, за рулем которой сидел 38-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя и пассажир Audi от полученных травм погибли. Еще двое пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
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Еще два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
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