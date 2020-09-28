«Думала, что не донесу котенка до дома живым». Трогательные истории спасения животных

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» задумывался как зимний проект. Мы хотели, чтобы в жизни наших читателей было больше добра и тепла в холодные месяцы. Но сейчас добро и тепло нужно всем нам, независимо от сезона. А особенно — животным, о проблемах которых так просто забыть в смутные времена. Поэтому проект вернулся — вместе с брендом Purina делимся новой порцией счастливых историй и рассказов о тех, кто нуждается в нашей помощи.

Как случайная прохожая выходила котенка, который уже умирал

— У меня был старый больной кот, доживающий последние дни. Я ухаживала за ним и совсем не думала о том, чтобы взять в семью нового питомца, но жизнь оказалась умнее.

Год назад, как и сейчас — в конце сентября, я возвращалась домой с ночной смены на работе. Проходя через двор, услышала тихое мяуканье. Подумала, что котенок куда-то залез и не может выбраться — решила помочь. Но оказалось, что ситуация куда как хуже. Совсем рядом со мной, под кустом, лежали двое котят. Моросил дождь, восемь градусов тепла, холодная и сырая земля…



Сеня в детстве

Один уже не подавал признаков жизни, а второго я решила хотя бы попробовать спасти. Он тоже практически не двигался, очень сильно замерз. Думала, что даже до дома не донесу. Но, слава Богу, ему хватило силенок, чтобы дождаться спасения — и в тепле, на грелке, он зашевелился.

Первые пару дней я кормила его из шприца детским питанием. Ну а потом вооружилась инструкцией опытных волонтеров и сделала всё как положено: кормление из соски несколько раз в день заменителем кошачьего молока.



Вот в какого кота вырос крохотный комочек

Как справлялась? Приходилось брать малыша с собой на работу — с грелкой, соской и молоком. Благо никто этому не препятствовал — именно поэтому мне и удалось его выходить. Ведь ухода эта кроха требовала не меньше, чем грудной ребенок: и поесть сам не может, и массаж животика ему нужен, и сходить в туалет без помощи человека — никак.

Но, к счастью, мы все преодолели и теперь вырастаем в красивого кота по кличке Сеня — имя выбрали по названию месяца «сентябрь», в котором он родился. Неслучайно парень так цеплялся за жизнь — характер у него сильный и боевой. Любит караулить — выскакивать из-за угла и хватать за ноги. Но если переборщил в процессе игры, сразу извиняется: залезет на плечо, потычется мокрым носом в ухо, а потом уткнется мордой в шею и засопит, подремывая.





На этой неделе исполнился год — с момента и рождения, и спасения Сенькиной жизни. Глядя на него, я ни на минуту не жалею о том, что не прошла мимо: все трудности, с которыми пришлось столкнуться, этого стоили.

Как белорусская кошка нашла свою «итальянскую маму»

К счастью, автор первой истории не одинока в своих выводах. Следующий рассказ доказывает, что в Беларуси много хороших людей:

— Дождливой осенью мы нашли маленького котенка, который плакал возле нашего подъезда. Малыш громко мяукал, видимо, он искал маму-кошку. Несложно догадаться, заменить маму-кошку тогда пришлось именно мне.





С тех пор прошло шесть лет. Миша вырос большим и гордым котом, который любит позировать на камеру, а летом не прочь погулять на поводке.





Эта история заставила меня обратить внимание на проблему бездомных животных в нашей стране — и с тех пор было еще много спасенных и пристроенных мною питомцев, но последний случай запомнился больше всего.

Снова осень, дождливый вечер, я возвращалась домой. Вдруг ко мне навстречу выбежал котенок, месяцев пяти-шести от роду. О передержке на тот момент я даже и не думала, но, видимо, у кошки были на меня другие планы — как собачка, она бежала за мной следом. Как было захлопнуть дверь перед ее носом? Я принесла ее домой. Как и ожидалось, пристроить взрослого котенка оказалось намного сложнее, на мои объявления в соцсетях никто не отвечал.





Отчаявшись, я предложила кошечку своему другу, который живет в Италии. Как оказалось, он уже давно подумывал взять котенка из приюта. Изначально идея отправить животное за границу показалась немного безумной, но волей-неволей начинаешь верить в судьбу: она есть у животных тоже!



Дольче вита Микелины

Удивительно, как спокойно кошка перенесла долгое путешествие и как быстро она адаптировалась в новом доме. Итальянская семья искренне полюбила Микелину (именно так назвали кошечку), ну а она в свою очередь больше всех привязалась к матери моего друга. Иногда я шучу, что кошка нашла свою итальянскую маму!





Хотелось бы, чтобы таких счастливых историй было как можно больше: не бойтесь забирать животных с улицы! Они будут вам благодарны и сделают вашу жизнь лучше.

Разбавим псом «кошачьи» биографии! Эту собаку спасла Ольга Хижинкова, о питомцах которой мы рассказывали на этой неделе. Историей с хеппи-эндом она поделилась и с нашими читателями.

Как пес, которого хотели повесить, начал новую жизнь

— «Если не заберете, мы его повесим. Он нам не нужен», — именно это мне сказали бывшие «хозяева» Флоки.



На этом снимке Флоки только-только спасся и пытается адаптироваться к новой жизни

Прожить пять голодных лет на полутораметровой цепи в дырявой будке — совсем не весело, стоит полагать. Но даже эти долгие пять лет не озлобили Флоки. Сложно себе представить, как мог жить этот нежный пес без заботы и человеческой ласки.

Наверное, именно поэтому с жадным восторгом он воспринимал любое проявление внимания к себе: прогулка, тарелка еды, ласковые объятия или знакомство с новыми людьми. Словно не верил, что в жизни бывает иначе.





Добрый, безобидный, дружелюбный к людям и животным… Я не могла пристроить его целый год! Но, к счастью, Флоки дождался свою семью.



Посмотрите, как у Флоки поменялся взгляд

Хозяйка Елена очень его любит и, признается, что благодаря Флоки даже изменила образ жизни: полюбила долгие прогулки, стала более активной и жизнерадостной. Ну а Флоки отвечает ей абсолютным обожанием и стал самым надежным охранником ее домашнего очага.

Как и авторы наших историй, вы можете раз и навсегда изменить жизнь этих животных:

Помните, в прошлом выпуске мы рассказывали о трех котятах , которые ищут семьи, где их полюбят? Спешим поделиться радостными новостями: двое из них уже в новых домах — одна как раз благодаря «Меху дня» и звонку Елены, девушки с большим сердцем. Вот что она рассказывает о жизни Тиши в новом доме:

— Тиша — замечательная кошечка и уже совсем освоилась. Не знаю, почему в статье написали, что она «некрасивый котенок», все говорят, что она красавица.

Из робкой и застенчивой малышки она превращается в дружелюбную и веселую кошку: бегает, прыгает, играет со старшей моей питомицей. Кстати, я волновалась за то, как они уживутся друг с другом — и напрасно.





Старшая взяла над Тишкой опеку, а та и рада, что у нее есть такая большая и теплая подруга.

А вот брат Тишки все еще ищет дом:

Пуаро

Пуаро — 5,5 месяца, он абсолютно здоров, приучен к лотку… и очень одинок.





Этот мальчик из тех, кто нуждается в своем человеке, в своем месте. Он держится за свой домик-когтеточку, с которой приехал на передержку, как за оазис безопасности и покоя. Он скучает и грустит. А еще почему-то он всегда остается один…

Тот, кто всегда защищал сестричек (даже от страшной-престрашной вороны!), тот, кто грел их, чтобы они не околели в дождливые ночи, тот, кто не начинал есть, пока не покушают они. Он и плакал-то всего раз — когда разлучили с сестрами и не было ясно, где они.





Настоящий, пусть и маленький мужчина, тот, кто никогда не создает проблем. Совершенно ненавязчивый и застенчивый котик.

Пуаро ужасно смешной и трогательный в этом своем желании быть серьезным котом (на деле же — потешный подросток). Он ладит как со взрослыми котами, так и с активной собакой.





Пуаро так привык обо всех заботиться, что пора бы уже и кому-то позаботиться о нем. Может, это вы?

Это точно котик не для семьи с маленькими детьми и не для тех, кто ждет мгновенной взаимности, веселых игр и обнимашек. Нам очень нужен спокойный человек, который любит и понимает животных.





У которого, как и у Пуаро, прекрасный внутренний мир и большое сердце. Тот, благодаря кому наш усатый друг станет тем, кем и должен быть — прекрасным котом, полным достоинства, который проживет долгую и счастливую кошачью жизнь.

Контакт: +375 44 598 86 68

Сёма

Жизнь Сёмы началась грустно: погибли его братики и сестрички. Мама, уличная кошка, спрятала котят в подвале, который заделали то ли работники ЖЭСа, то ли кто-то из жильцов, кому всегда мешают бездомные животные. К сожалению, спасти удалось только Сёму.





Сейчас трехмесячный малыш живет на передержке с двумя котами, которые его не слишком жалуют. Однако благодаря опыту старших товарищей Сёма уже разобрался с тем, как пользоваться лотком, есть из мисочки и не бояться игрушечной мыши — очень большой и опасной.





Сёма до сих пор скучает по маме: когда девушка, которая делала фото, мяукнула, чтобы привлечь его внимание, он вздрогнул, а глаза стали еще больше и грустнее. А потом начал тонко и жалобно мяукать в ответ.





Если вы готовы стать для Сёмы новыми ответственными родителями, вы должны быть готовы к тому, что он, как и все дети, шаловлив, игрив, а иногда, вместо того, чтобы спать по ночам, устраивает шумную вечеринку.





Вместе с тем котенок очень умный, ласковый и трогательный. Все, кто знакомится с ним впервые, сразу влюбляются. Кто знает, может, и вы не устоите?

Контакт: +375 44 598 86 68

Партнер проекта:

Мы верим, что людям и домашним животным лучше вместе, и сейчас эта связь важна как никогда. PURINA заботится о вас, ваших питомцах и оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, чтобы братья наши меньшие и их хозяева оставались счастливыми и здоровыми.