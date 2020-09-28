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Латушко допустил возвращение в Беларусь членов президиума КС

28.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Члены президиума Координационного совета готовы вернуться в Беларусь и начать переговоры с властями о передаче власти и организации новых президентских выборов при наличии гарантий безопасности со стороны России и ЕС.

«Члены президиума Координационного совета, которые находятся за границей, <…> готовы вернуться незамедлительно в Беларусь», - заявил в эфире телеканала «Дождь» Павел Латушко.

По его словам, нужны гарантии освобождения членов президиума КС от судебного преследования.

«Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам», - сказал Латушко.

Он также допустил создание альтернативного Министерства иностранных дел Беларуси за рубежом.

«Для меня никакой проблемой не является создание параллельного Министерства иностранных дел за границей», - сказал Латушко, отметив, что с кадрами проблем не будет – число увольняющихся из МИД дипломатов растет.

 
 
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Члены президиума Координационного совета готовы вернуться в Беларусь и начать переговоры с властями о передаче власти и организации новых президентских выборов...
 
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