Макрон и Тихановская могут встретиться в Литве

Источник материала: АФН

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Литву, возможно, состоится его встреча с Светланой Тихановской.

Французские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что в повестке Эммануэля Макрона нет планов встречи с Тихановской.

Однако источник в Елисейском дворце позже заявил, что администрация президента Франции готова проработать эту возможность.