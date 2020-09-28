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Макрон и Тихановская могут встретиться в Литве

28.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Литву, возможно, состоится его встреча с Светланой Тихановской.

Французские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что в повестке Эммануэля Макрона нет планов встречи с Тихановской.

Однако источник в Елисейском дворце позже заявил, что администрация президента Франции готова проработать эту возможность.

 
 
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Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Литву, возможно, состоится его встреча с Светланой Тихановской.
 
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