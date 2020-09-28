В Азербайджане объявлено военное положение

«С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана», — зачитал документ Гаджиев.





Одновременно вводится комендантский час в ряде городов и районов страны, в том числе в Баку. Он будет действовать с 21.00 до 06.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск).





Среди городов и районов, где в период военного положения вводится комендантский час, также Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингечаур, Нафталан, Апшеронский, Джебраильский, Физулинский, Агджабединский, Бейляганский, Агдамский, Бардинский, Тертерский, Геранбойский, Гейгельский, Дашкесанский, Гедабекский, Товузский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы. Большинство из них расположены близ региона боевых действий и на границе с Арменией.





На время действия комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, подтверждающих личность. Кроме того, вводится специальный режим въезда-выезда и ограничения на движение транспортных средств.





Указ президента утвердил в воскресенье парламент Азербайджана.

