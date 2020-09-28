В Молодечно задержали двух женщин с ленточками. Теперь за их детьми будут следить социальные службы

Фото: УВД Миноблисполкома





TUT.BY Ночью 27 сентября сотрудники милиции заметили на улице Строителей в Молодечно четверых человек, которые забрасывали на деревья ленточки белого и красного цвета, привязанные к металлической гайке. Двое мужчин успели скрыться в неизвестном направлении, двух женщин сотрудники милиции задержали, пишет





«Одна из задержанных, 39-летняя безработная местная жительница, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,7 промилле. Фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. По месту жительства у женщины были обнаружены листовки с рекламой телеграм-чата, якобы предназначенного для знакомства соседей. К слову, ее супруг в настоящий момент отбывает наказание в виде административного ареста за участие в несанкционированных акциях», — уверяют в милиции.





Вторая 46-летняя фигурантка работает бухгалтером в местной фирме. По словам задержанной, с компанией мужчин познакомилась в этот вечер. При задержании у женщины был изъят пакет с несколькими десятками ленточек, которые, по ее словам, она передавала мужчинам, чтобы те забрасывали их на деревья.









«Сейчас женщина сожалеет о случившемся, обосновав свой поступок банальным женским любопытством», — отметили в милиции.





В УВД Миноблисполкома также рассказали, что обе женщины воспитывают несовершеннолетних детей. У одной — двое, 7 и 14 лет, у второй — 14-летняя дочь.





«По словам женщин, в эту ночь дети были якобы под присмотром бабушек, на самом же деле находились дома одни. Теперь за воспитанием иждивенцев обеих матерей будут следить социальные службы», — подчеркнули в милиции.





В отношении обеих женщин составлены протоколы за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. На одну из них — еще и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

