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Светошумовые гранаты и газ не разогнали акцию в Гомеле

28.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовикам так и не удалось запугать жителей областного центра.

Несмотря на плохую погоду и действия силовиков, в Гомеле прошел традиционный воскресный марш против фальсификации выборов. На улицу вышли сотни человек, которые сформировали большую колонну.

Люди скандировали «Жыве Беларусь» и двигались по центральным улицам города, обходя кордоны милиции.

 
Как сообщает телеграм-канал Сильные новости, силовики попытались запугать протестующих, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

 
Тем не менее, гомельчане не разошлись и продолжили акцию протеста. По традиции, многие участники пришли на акцию с плакатами. Не обошлось и без курьезов: когда протестующие начали водить хоровод вокруг местного фонтана, милиции ничего не оставалось, как оцепить фонтан, чтобы помешать участникам акции.
 

Еще одному гомельчанину попросту удалось убежать из автозака через открытую дверь.
 
Теги: Гомель
 
 
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Силовикам так и не удалось запугать жителей областного центра.
 
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