Светошумовые гранаты и газ не разогнали акцию в Гомеле

Несмотря на плохую погоду и действия силовиков, в Гомеле прошел традиционный воскресный марш против фальсификации выборов. На улицу вышли сотни человек, которые сформировали большую колонну.





Люди скандировали «Жыве Беларусь» и двигались по центральным улицам города, обходя кордоны милиции.

Как сообщает телеграм-канал Сильные новости, силовики попытались запугать протестующих, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ.





Тем не менее, гомельчане не разошлись и продолжили акцию протеста. По традиции, многие участники пришли на акцию с плакатами. Не обошлось и без курьезов: когда протестующие начали водить хоровод вокруг местного фонтана, милиции ничего не оставалось, как оцепить фонтан, чтобы помешать участникам акции.





Еще одному гомельчанину попросту удалось убежать из автозака через открытую дверь.