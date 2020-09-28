Работающие в России белорусы установили антирекорд по переводу денег домой

Меньшая сумма в истории наблюдений Центробанка России, который опубликовал эти данные, зафиксирована только во втором квартале 2006 года.





"Завтра твоей страны" . Согласно статистике главного денежно-кредитного учреждения России, во втором квартале 2020 года в рамках так называемых трансграничных безналичных перечислений физические лица-нерезиденты России отправили в Беларусь 8,59 млн долларов, пишет





По сравнению с первым кварталом текущего года, сумма общего квартального перевода уменьшилась почти на 2,3 млн долларов (в январе-марте было перечислено 10,884 млн долларов), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в два раза (17,121 млн долларов). Более того, это самый низкий показатель, начиная с 2007 года. Меньше он был только в 2006 году (6,5 млн долларов), с которого, собственно, Центробанк России публикует информацию о трансграничных перечислениях нерезидентов.





Объемы безналичных перечислений нерезидентов России в Беларусь в 2006-2020 гг.