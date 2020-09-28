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Xiaomi выпустила продвинутый Redmi 9A с 6 ГБ оперативной памяти
Источник материала: Onliner
В июне суббренд Xiaomi Redmi
Остальные характеристики
Имеется также основная 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Сканера отпечатков пальцев нет. Работает смартфон на Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 312 см, нагрузка: 150 кг, сетка, лестница
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 457 см, нагрузка: 150 кг, сетка
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 140 см, нагрузка: 80 кг, сетка
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В июне суббренд Xiaomi Redmi представил бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Накануне появилась новая модель Redmi 9A — продвинутая, с 6 ГБ оперативной памяти против 2 и 4 ГБ у...
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