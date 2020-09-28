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Xiaomi выпустила продвинутый Redmi 9A с 6 ГБ оперативной памяти

28.09.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В июне суббренд Xiaomi Redmi представил бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Накануне появилась новая модель Redmi 9A — продвинутая, с 6 ГБ оперативной памяти против 2 и 4 ГБ у выпущенных ранее. Также значительно увеличен объем встроенной памяти — с 32/64 ГБ до 128 ГБ. Обойдется новая модель примерно в $150.

Остальные характеристики остались прежними. Redmi 9A оснащен 6,53 дюймовым дисплеем с матрицей IPS и разрешением Full HD+. Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч, зарядка — 10-ваттная. Чип — Helio G25.

Xiaomi выпустила продвинутый Redmi 9A с 6 ГБ оперативной памяти

Имеется также основная 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Сканера отпечатков пальцев нет. Работает смартфон на Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.

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В июне суббренд Xiaomi Redmi представил бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Накануне появилась новая модель Redmi 9A — продвинутая, с 6 ГБ оперативной памяти против 2 и 4 ГБ у...
 
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