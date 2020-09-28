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Фотофакт. Арт-объект «Я люблю Тюмень» превратили во флаг белорусского протеста

28.09.2020 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не только в Москве и Хабаровске проходят акции солидарности с белорусским народом, борющимся за свободу и демократию.

Фотофакт. Арт-объект «Я люблю Тюмень» превратили во флаг белорусского протеста

Так, к примеру, в Тюмени прошла акция в поддержку белорусских демонстрантов. В знак солидарности арт-объект «Я люблю Тюмень» превратили в цвета бело-красно-белого флага.

«Мы хотели показать братскому народу Беларуси, который борется за свой выбор, что в нашей стране их поддерживают, несмотря на официальную позицию наших властей», — рассказал 72.RU участник акции Павел.

Он отметил, что хотелось, чтобы это увидели те жители нашего города, которые разделяют и поддерживают нашу позицию: «При этом я очень люблю свой город и не хотел портить один из его символов — арт-объект «Тюмень, я люблю тебя». Поэтому вместо краски мы использовали красный скотч, который можно будет легко отклеить, не повредив объект».

 
 
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Не только в Москве и Хабаровске проходят акции солидарности с белорусским народом, борющимся за свободу и демократию.
 
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