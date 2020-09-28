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Фотофакт. Арт-объект «Я люблю Тюмень» превратили во флаг белорусского протеста
Источник материала: Навiны
Не только в Москве и Хабаровске
Так, к примеру, в Тюмени прошла акция в поддержку белорусских демонстрантов. В знак солидарности арт-объект «Я люблю Тюмень» превратили в цвета бело-красно-белого флага.
«Мы хотели показать братскому народу Беларуси, который борется за свой выбор, что в нашей стране их поддерживают, несмотря на официальную позицию наших властей», — рассказал
Он отметил, что хотелось, чтобы это увидели те жители нашего города, которые разделяют и поддерживают нашу позицию: «При этом я очень люблю свой город и не хотел портить один из его символов — арт-объект «Тюмень, я люблю тебя». Поэтому вместо краски мы использовали красный скотч, который можно будет легко отклеить, не повредив объект».
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Не только в Москве и Хабаровске проходят акции солидарности с белорусским народом, борющимся за свободу и демократию.
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