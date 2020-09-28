ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто получает самую большую зарплату

28.09.2020 09:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Cредняя зарплата в Минске, по официальным данным, в августе уменьшилась на 0,6%

Кто получает самую большую зарплату

По данным главного статистического управления Минска, в августе 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1.766,62 рубля, что на 10,4 рубля, или на 0,6%, меньше, чем в июле.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в августе 2020 года по сравнению с августом 2019-го увеличилась на 9,3%.

Самую высокую зарплату в столице в августе получили IT-специалисты — 5.697,9 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.721,7 рубля; воздушного транспорта — 2.461,5; телекоммуникационной сферы — 2.421,7; нефтепереработки — 2.314,3; химической промышленности — 2.151,8; финансового и страхового сектора — 2.138,9; ученые — 2.041.6; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 2.038,4 рубля.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (863,8 рубля), творческих работников (893,7 рубля).

В августе 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.445,8 рубля; в строительстве — 1.705,8; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.410,3; розничной торговле — 1.280,6; образовании — 1.000,4 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.376,7 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1.052,9 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1.097,3 рубля, в Витебской — 1.083,9 рубля, Гомельской — 1.138,1 рубля, Гродненской — 1.101,8 рубля, Минской — 1.300,3 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cредняя зарплата в Минске, по официальным данным, в августе уменьшилась на 0,6%
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко допустил возвращение в Беларусь членов президиума КС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика