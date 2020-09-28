Кто получает самую большую зарплату

Cредняя зарплата в Минске, по официальным данным, в августе уменьшилась на 0,6%





По данным главного статистического управления Минска, в августе 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1.766,62 рубля, что на 10,4 рубля, или на 0,6%, меньше, чем в июле.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в августе 2020 года по сравнению с августом 2019-го увеличилась на 9,3%.

Самую высокую зарплату в столице в августе получили IT-специалисты — 5.697,9 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.721,7 рубля; воздушного транспорта — 2.461,5; телекоммуникационной сферы — 2.421,7; нефтепереработки — 2.314,3; химической промышленности — 2.151,8; финансового и страхового сектора — 2.138,9; ученые — 2.041.6; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 2.038,4 рубля.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (863,8 рубля), творческих работников (893,7 рубля).

В августе 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.445,8 рубля; в строительстве — 1.705,8; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.410,3; розничной торговле — 1.280,6; образовании — 1.000,4 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.376,7 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1.052,9 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1.097,3 рубля, в Витебской — 1.083,9 рубля, Гомельской — 1.138,1 рубля, Гродненской — 1.101,8 рубля, Минской — 1.300,3 рубля.