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Глава МИД Литвы: мужество белорусов, отстаивающих свободу перед деградировавшим режимом, беспрецедентно
Источник материала: Навiны
«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».
Он отметил, что 27 сентября стало 50-м днем «беспрецедентных протестов» в стране. «Мы твердо поддерживаем белорусов», — подчеркнул дипломат на английском языке и добавил на белорусском «Жыве Беларусь!».
Вчера в Минске под лозунгом
По данным правозащитников в городах, где проходили акции, было
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Глава МИД Литвы: мужество белорусов, отстаивающих свободу перед деградировавшим режимом, беспрецедентно
«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр...
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