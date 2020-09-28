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Глава МИД Литвы: мужество белорусов, отстаивающих свободу перед деградировавшим режимом, беспрецедентно

28.09.2020 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».

Глава МИД Литвы: мужество белорусов, отстаивающих свободу перед деградировавшим режимом, беспрецедентно

Он отметил, что 27 сентября стало 50-м днем «беспрецедентных протестов» в стране. «Мы твердо поддерживаем белорусов», — подчеркнул дипломат на английском языке и добавил на белорусском «Жыве Беларусь!».

Вчера в Минске под лозунгом «Народная инаугурация» (Светланы Тихановской) состоялся очередной массовый марш сторонников перемен.

По данным правозащитников в городах, где проходили акции, было задержано более 340 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр...
 
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