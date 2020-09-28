Глава МИД Литвы: мужество белорусов, отстаивающих свободу перед деградировавшим режимом, беспрецедентно

«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».





Он отметил, что 27 сентября стало 50-м днем «беспрецедентных протестов» в стране. «Мы твердо поддерживаем белорусов», — подчеркнул дипломат на английском языке и добавил на белорусском «Жыве Беларусь!».

Вчера в Минске под лозунгом «Народная инаугурация» (Светланы Тихановской) состоялся очередной массовый марш сторонников перемен.