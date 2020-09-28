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Запрет на посещение лесов действует уже в 37 районах Беларуси

28.09.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов ввели уже в 37 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства. 

© Sputnik / Владимир Песня
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На прошлой неделе в республике была теплая сухая погода, что привело к повышению уровня пожароопасности в лесах. Из-за этого начали снова вводить ограничения на посещение лесов, которые до этого были полностью сняты. После выходных запреты появились в 37 районах страны.

В Брестской области ходить в леса запрещено в 14 из 16 районов. Ограничения не действуют только в Пружанском и Столинском районах. 

В Минской области запрет ввели в 13 районах из 22. Среди них - Вилейский, Молодеченский, Воложинский, Минский, Смолевичский, Крупский, Березинский, Столбцовский, Узденский, Слуцкий, Стародорожский, Солигорский и Любанский районы.

Также ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Гомельщины. Посещать леса нельзя в Жлобинском, Октябрьском, Житковичском, Петриковском, Калинковичском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Лельчицком и Мозырском районах.

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Теплая сухая погода, установившаяся в республике на прошлой неделе, привела к повышению уровня пожароопасности в лесах.
 
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