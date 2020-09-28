«Каждое увольнение делает счастливыми трех человек»: как расставаться с сотрудниками без истерик

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Одна из самых стрессовых ситуаций для руководителя — расставание с сотрудником. Одни уходят сами, оставляя в недоумении — а что, собственно, было не так? С другими нанимателю приходится прощаться по собственной инициативе, терзаясь сомнениями и чувством вины. Основатель репетиторского центра PROTUTOR.by Игорь Тишков рассказал, как увольнять сотрудников и с достоинством принимать заявления об уходе.



— По данным Белстата, с января по июль 2020 года в Беларуси произошло 404 367 увольнений, пик пришелся на июль (69 871 случай). Руководители и собственники бизнеса регулярно сталкиваются с необходимостью расставаться с сотрудниками — по инициативе нанимателя или по воле работника. Это психологически сложный этап в работе, который, тем не менее, нужно учиться с готовностью преодолевать.

Игорь Тишков

Предприниматель, основатель репетиторского центра PROTUTOR.by

Сотрудник пришел увольняться — как реагировать?

Некоторые руководители оказываются психологически не готовы к тому, что кто-то может перестать хотеть работать в их компании. Собственник обычно верит в проект и горит им, поэтому может быть шокирован тем, что подчиненные его энтузиазма не разделяют. Тогда руководитель зачастую совершает критическую ошибку — начинает гнобить того, кто увольняется.

Человек вроде бы сам решил уйти, и тут — начинается: «Да ты предатель, Иуда! Мы тебя растили, учили, души в тебе не чаяли, а ты…» Потом могут начаться невыплата или недоплата обещанных работнику сумм, хлопанье дверями, оскорбления и унижения в коллективе и как итог — громкое и неприятное расставание, от которого всем больно и неудобно. Слишком разбушевавшийся руководитель может еще и ввести запрет на общение остальных сотрудников с бывшим коллегой-«предателем». Понятное дело, у оставшихся сотрудников такие истерики руководителя энтузиазма не вызывают, атмосфера в коллективе после таких случаев только накаляется.



Фото с сайта unsplash.com

Да, нежелание сотрудника работать в компании расстраивает и разочарует. Но с этим нужно уметь справляться.

Расскажу, как поступаю я, если работники приходят увольняться:

Узнаю, в чем причина. Пытаюсь понять, что именно сподвигло человека на это решение. Обычно разговор длится минут 30–40. Почему так долго? Потому что просто задать вопрос и выслушать первый вариант ответа — мало. Надо действительно докопаться до сути. На этом этапе еще можно переубедить ценного сотрудника не покидать компанию. И в моем личном опыте есть такие примеры

Если понимаю, что пока не готов предложить что-то ценное для сотрудника, то прошу дать мне пару дней на обдумывание. Я прошу, чтобы человек пока не искал работу или не давал окончательный ответ на новом месте (в случае, если это действительно ценный сотрудник и я хочу оставить его в компании). За это время продумываю новое предложение, ищу аргументы и озвучиваю их сотруднику

Если не удается переубедить сотрудника или я действительно понимаю, что в другой компании ему будет лучше, то отпускаю, обозначив дату ухода.

Чего нельзя делать руководителю, если сотрудник приходит увольняться:

«Наезжать» на человека, называть его предателем, неблагодарным, «кидалой» и т.д.

Припоминать ему недочеты и ошибки, допущенные за время работы, делать акцент на негативных аспектах сотрудничества

Насмехаться над амбициями сотрудника, говорить, что никто не будет платить ему больше или принимать его условия

Взывать к совести/жалости — мол, на кого ты нас оставляешь, что без тебя тут будет и т.д.

Шантажировать: «Если сейчас уйдешь, я добьюсь, чтобы тебя никто не взял на работу» или «Если уволишься, сделаем пост в Facebook и расскажем, какой ты на самом деле профессионал»

Обесценивать вклад сотрудника в работу компании: «Ты ничего целыми днями не делал» или «С твоей работой и мартышка справится» и т.д.

Придумывать штрафы и компенсации: «Мы вложили в твое обучение тысячи долларов, придется возместить»

Демонстрировать равнодушие: «Катись на все четыре стороны, мне наплевать».

Как правильно разойтись с сотрудником, если он точно решил уволиться

Увольнение — не повод гнобить человека. Это повод задуматься, что в вашей компании не так. Ведь с хорошего места не уходят — надо искать причину внутри компании. Задайтесь вопросами: почему работник ушел? какие процессы работают плохо? не потеряете ли вы вскоре и других специалистов? как исправить проблемные моменты?



Фото с сайта unsplash.com

После подачи заявления об увольнении зачастую сотрудники еще какое-то время продолжают работать. Руководителю в этот период нужно продолжать относиться к человеку, который увольняется, как к обычному сотруднику, поддерживать прежнюю линию общения. Не нужно устраивать кромешный ад перед уходом, подтверждая, что решение сотрудника уйти было верным. Уважайте его выбор.

При этом не стоит и совсем списывать сотрудника со счетов. Если он заканчивает или передает какие-то проекты, ожидайте от работника прежней ответственности и профессионализма.

В день увольнения важно отпустить человека достойно. В некоторых компаниях принято дарить подарки или устраивать небольшие посиделки с коллегами. В компании, где я работал наемным директором 6,5 лет, мы, например, всегда покупали человеку подарок за счет фирмы. Обычно это была книга или настольная игра. Сотрудник покупал торт, фрукты, и мы его провожали. Сейчас, когда многие компании перешли на удаленный формат работы, можно организовать отдельную встречу для прощания с коллегой. Или провести совместный онлайн-звонок.

Кстати, таким образом — «с праздником» — мы провожали даже тех, кого увольняли по инициативе нанимателя. Это традиция. И она должна быть одинаковой для всех. Все-таки работник, как бы плох он ни был, помогал вам. Он точно сделал что-то хорошее за время работы. Так зачем его гнобить?



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Руководителю, прощаясь с сотрудником, стоит сохранять положительный настрой. Поблагодарите человека за работу и вклад в развитие проекта, отметьте его главные достижения и заслуги, сделайте акцент на его роли в коллективе. Любому сотруднику важно сказать, что он — молодец. При этом нужно дать понять всему коллективу, что увольнение их коллеги — не повод грустить. Скажите о том, что кто-то на рынке получит очень ценного сотрудника в лице увольняющегося. И отметьте, что в компании тоже появится отличный специалист, человек с новым взглядом или свежими идеями. Создайте ощущение, что от сложившейся ситуации все окажутся в выигрыше.

Если удалось выяснить, по какой причине уходит сотрудник, и вы понимаете, что эта проблема актуальна и для других людей в коллективе, стоит открыто сказать коллегам, что вы планируете поменять, чтобы всем стало лучше. Не волнуйтесь, что работники начнут в вас сомневаться или вдруг внезапно увидят ту проблему, которую раньше не замечали. Наоборот, такая открытость и готовность признавать и исправлять свои ошибки покажет работникам заботу. Персонал почувствует, что вы небезразличны, что вы хороший и эмпатичный руководитель, что вам можно доверять. К тому же у каждого работника свои мотивы работать в компании — и часто они не совпадают с теми, которые были у того, кто увольняется.

Никогда не удерживайте зарплату тому, кто уходит. Выплатите все до копейки. А если сотрудник и вправду был ценный — дайте бонус. Поверьте, общение в коллективе не прекращается в тот же момент, когда человек переступает порог, увольняясь. Он обязательно расскажет, если ему не доплатят или будут задерживать выплаты. Это может подогреть или спровоцировать негатив в коллективе.



Фото с сайта unsplash.com

И еще одно — никогда «не захлопывайте дверь» за уходящим сотрудником. Не создавайте ощущения, что ваши двери отныне для него закрыты. Никогда не знаешь, каково работнику будет на новом месте. Нередки случаи, когда через несколько месяцев сотрудники возвращались, соскучившись по прежним условиям и коллективу. К тому же любое новое место работы — это стресс. Вы же в глазах работника останетесь «тихой гаванью», где ему всегда рады.

Почему все эти моменты важны?

Если каждое увольнение проходит через скандал, то все ваши сотрудники будут бояться этого момента. И когда они будут увольняться, то сообщат об этом в последний момент, когда изменить что-либо будет уже невозможно. Если же вы отпускаете людей по-доброму, то в будущем работники будут приходить к вам заранее, зная, что ничего не случится. И у вас будет возможность сохранить команду.

«Человеческое» расставание с сотрудником положительно влияет на HR-бренд компании. Люди общаются, сплетничают, передают друг другу впечатления и эмоции от работы в той или иной компании. И если увольнение проходит спокойно и комфортно, есть большая вероятность, что бывший работник будет рекомендовать вас друзьям и коллегам, давать положительные отзывы и в целом останется лояльным даже после увольнения.



Фото с сайта unsplash.com

ВЫВОД: Уважайте и принимайте выбор ваших сотрудников. Ищите проблему в себе, а не в людях. Расходитесь друзьями, и у вас будет очень низкая текучка кадров.

Сотрудника нужно уволить — как это сделать без скандалов?

Наверное, хотя бы раз в жизни каждого руководителя случается необходимость кого-то уволить. Это стресс для любого вменяемого человека. Если вы неопытный начинающий руководитель или собственник бизнеса, примите, что увольнять людей вам придется — это точно. Будет сложно и неприятно, но такого опыта не избежать.

Да, иногда возникают полярные ситуации, когда руководитель увольняет сотруднкиа без зазрения совести. Например, если тот пришел пьяным на работу, украл, унизил или обманул клиента и т.д. Тогда на эмоциях руководитель будет готов уволить хоть самого дьявола. Но в большинстве своем ситуации и эмоции совершенно иные, и чаще всего люди расстаются мирно, по-доброму. Имейте это в виду.



Фото с сайта unsplash.com

Почему увольнять может быть сложно:

Жалко сотрудника. Эмпатичный руководитель всегда думает о том, что будет с работником, если его уволить: устроится ли он куда-то и как скоро, будут ли у него деньги на жизнь, не впадет ли он в депрессию от расстройства

Страшно показаться плохим. В целом людям свойственно желание нравиться другим, а начальникам — особенно

Есть опасения негативных последствий. Например, сотрудник может начать скандалить. Или обратится в профсоюз или КТС (Комиссию по трудовым спорам). Может угрожать тем, что натравит проверки и ведомства, напишет гневный пост для многотысячной аудитории и т.д.

С сотрудником сложились дружеские отношения. Бывает, что человек одновременно и душа компании, и «никакой» работник. Тяжело прощаться с тем, кому искренне симпатизируешь

Есть сомнения в принятом решении. Например, если руководитель получает массу жалоб от коллег на работу сотрудника, но сам видит некую пользу в его деятельности. Или если есть вероятность, что работник не успел себя проявить/переживает сложный период/учится и набирается опыта, а потом сможет проявить себя лучше.

Как сделать процесс увольнения сотрудника проще?

1. Представьте, что «плохой» сотрудник фактически ворует у вас. Он ведь действительно крадет время, недополученную прибыль, ваш авторитет и прочее. Он вор, раз плохо работает. А что мы с ворами делаем? Правильно, не жалеем их.

2. Настройтесь на увольнение. Ни шагу в сторону. Вы уже не раз говорили насчет невыполнения планов, плохих показателей, опозданий и т.д. Работник вроде все понял, но опять допускает те же промахи. Теперь вы на 100% готовы к этому шагу. Никогда не отступайте, если заговорили про увольнение. Станьте стеной против любых доводов, а их может быть много: кредит, дети голодные, муж в больнице и так далее. Вас это больше не волнует. Если отступите на полпути, работник будет использовать эту карту каждый раз.



Фото с сайта unsplash.com

3. Никогда не увольняйте по SMS или в чате. Только лично. На крайний случай при звонке, но и тогда лучше по видеосвязи. Берите на себя ответственность. Смотрите человеку в глаза. Не суетитесь. Станьте непробиваемым внешне. Потом успокоитесь внутри.

4. Говорите человеку только правду. Не выдумывайте причины. Пусть он знает, что не так в нем и почему ему будет лучше в другом месте. Вас легко раскусят на обмане. Все это чувствуют, и умный сотрудник очень легко сможет манипулировать вами в процессе разговора и выведет вас на чистую воду.

5. Никогда не оскорбляйте человека. Уважайте каждого сотрудника. Каким бы он ни был «плохим», где-то он может быть суперклассным. Может, это не он вам не подошел, а вы — ему.

6. При увольнении полностью рассчитайтесь с сотрудником, если есть возможность — даже дайте бонус, проводите как человека с теми традициями, что есть в компании. Всегда оставайтесь человеком.

7. Не ждите, когда закончится контракт. Увольняйте тогда, когда это нужно, а не когда легче. Закаляйтесь.

И еще один лайфхак. Подумайте о том, что при увольнении этого сотрудника вы сделаете как минимум трех людей более счастливыми:

Себя. Потому что вы уберете того, кто вам не приносит результат и крадет ваши ресурсы

Этого сотрудника. Ведь у него появляется шанс найти свое призвание и, возможно, вы этим шагом создадите нового Стива Джобса

Нового работодателя. Скорее всего, кому-то этот человек будет подходить на 100%, и новый директор получит очень ценного сотрудника.

Резюме: увольняйте людей так, как врач сообщает о диагнозе — не принимая близко к сердцу. Никогда не жалейте о сделанном. Берите на себя ответственность. После 4–5 увольнений вам уже будет не так сложно это делать.

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