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Число задержанных после воскресных Маршей превысило 360 человек

28.09.2020 10:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан против результатов выборов, прошедших 9 августа.

Вновь поступает информация о том, что задержанных избивали. Спецсредства в отношении демонстрантов были применены в Гомеле, где толпу силовики пытались разогнать светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Сообщается также, что среди задержанных есть велосипедисты и несовершеннолетние. Больше всего задержанных, традиционно, в Минске. Тут 27 сентября собрался многотысячный марш, который прошел от стелы «Минск - Город-герой» до метро «Уручье», несмотря на плохую погоду и шквалистый ветер.

Фото: Белорусские новости

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан...
 
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