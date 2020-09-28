Число задержанных после воскресных Маршей превысило 360 человек

По данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан против результатов выборов, прошедших 9 августа.

Вновь поступает информация о том, что задержанных избивали. Спецсредства в отношении демонстрантов были применены в Гомеле, где толпу силовики пытались разогнать светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Сообщается также, что среди задержанных есть велосипедисты и несовершеннолетние. Больше всего задержанных, традиционно, в Минске. Тут 27 сентября собрался многотысячный марш , который прошел от стелы «Минск - Город-герой» до метро «Уручье», несмотря на плохую погоду и шквалистый ветер.

Фото: Белорусские новости