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Число задержанных после воскресных Маршей превысило 360 человек
Источник материала: БДГ
По данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан против результатов выборов, прошедших 9 августа.
Вновь поступает информация о том, что задержанных избивали. Спецсредства в отношении демонстрантов были применены в Гомеле, где толпу силовики пытались разогнать светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Сообщается также, что среди задержанных есть велосипедисты и несовершеннолетние. Больше всего задержанных, традиционно, в Минске. Тут 27 сентября собрался
Фото: Белорусские новости
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По данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан...
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