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Twitter удалил из поиска аккаунт агентства «РИА Новости»

28.09.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская социальная сеть Twitter 28 сентября удалила из поисковой выдачи аккаунт российского информагентства «РИА Новости».

Ранее аналогичные санкции Twitter ввел в отношении профилей RT и Sputnik, отмечает «РИА Новости».

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников, а также СМИ, подконтрольных государству. Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия», в частности, появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Кроме того, маркировкой «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

 
 
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Американская социальная сеть Twitter 28 сентября удалила из поисковой выдачи аккаунт российского информагентства «РИА Новости».
 
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