Олег Рыженков: у Кривко зажало нерв в шейном отделе, поэтому мы освободили ее от участия в чемпионате страны

- К сожалению, у Иры Кривко зажало нерв в шейном отделе, поэтому мы освободили ее от участия в чемпионате страны. В остальном девочки здоровы, прошли летнюю подготовку почти без срывов. У некоторых были простудные заболевания, но справились — все нормально. Что касается чемпионата Беларуси, это довольно серьезные соревнования, но специальной подводки к ним мы не делали: соревнуемся здесь сами с собой, смотрим уровень готовности на данном этапе. Со стрельбой лежа и в спринте, и в гонке преследования девушки практически справились, но гонка в воскресенье показала, что при сильном ветре девушкам не хватает уверенности, которая у них есть на тренировках. Над этим еще надо много работать, — цитирует Рыженкова