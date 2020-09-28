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Олег Рыженков: у Кривко зажало нерв в шейном отделе, поэтому мы освободили ее от участия в чемпионате страны

28.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший тренер женской национальной команды Олег Рыженков подвел итоги чемпионата Беларуси по летнему биатлону, что прошел в "Раубичах".



- К сожалению, у Иры Кривко зажало нерв в шейном отделе, поэтому мы освободили ее от участия в чемпионате страны. В остальном девочки здоровы, прошли летнюю подготовку почти без срывов. У некоторых были простудные заболевания, но справились — все нормально. Что касается чемпионата Беларуси, это довольно серьезные соревнования, но специальной подводки к ним мы не делали: соревнуемся здесь сами с собой, смотрим уровень готовности на данном этапе. Со стрельбой лежа и в спринте, и в гонке преследования девушки практически справились, но гонка в воскресенье показала, что при сильном ветре девушкам не хватает уверенности, которая у них есть на тренировках. Над этим еще надо много работать, — цитирует Рыженкова biathlon.by.
 
 
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Старший тренер женской национальной команды Олег Рыженков подвел итоги чемпионата Беларуси по летнему биатлону, что прошел в "Раубичах".
 
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