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Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?

28.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на минувшей неделе доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Продолжит ли доллар свой рост в октябре и каких курсов валют можно ожидать по итогам этой недели? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.




– На ушедшей неделе белорусский валютный рынок вернулся под влияние внешних валютных рынков.

Основной тенденцией этой недели на внешних рынках были рост доллара и снижение российского рубля. Так, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1850 до 1,1660, или на 1,6%.

При этом к российскому рублю подорожал и доллар, и евро. Доллар к российскому рублю вырос с 75,0 до 76,9, или на 2,5%. Евро подорожал с 88,9 до 89,7 российского рубля, или на 0,8%.

В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос на 1,3%, евро снизился на 0,32%, российский рубль подешевел на 1,15%.

В итоге валютная корзина снизилась на 0,25%. Это уже четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль к корзине укрепляется. Но если три предыдущие недели дешевели сразу все три иностранные валюты, то на этот раз доллар прервал свое падение, а евро и российский рубль - продолжили.

На начавшейся неделе с высокой вероятностью продолжится укрепление доллара на мировых рынках. И это может привести к тому, что доллар продолжит дорожать к белорусскому рублю.

К концу недели доллар может подняться до 2,63 белорусского рубля.

При этом евро снизится до 3,02 белорусского рубля.

А российский рубль подешевеет до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси на минувшей неделе доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Продолжит ли доллар свой рост в октябре и каких курсов валют можно ожидать по...
 
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